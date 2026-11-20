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Nemačka savezna vlada smatra da mogućnost štednje za decu do sada previše zavisi od prihoda i finansijske situacije porodice.

Roditelji sa većim primanjima lakše mogu da izdvajaju novac za budućnost svoje dece, dok su deca iz porodica slabijih finansijskih mogućnosti u nepovoljnijem položaju. Novim sistemom država želi da osigura da nijedno dete ne bude zapostavljeno, ali i da omogući najmlađima da se već u ranom uzrastu upoznaju sa funkcionisanjem finansijskog tržišta.

Iako se deset evra mesečno na prvi pogled ne čini kao veliki iznos, premijer nemačke pokrajine Hesen Boris Rajn (CDU) smatra da je važna i poruka koju takva mera šalje deci.

- Država ti daje dobar početak za budućnost, rekao je Rajn u Saveznom veću.

Program će početi da se sprovodi u januaru, a prve državne uplate dobiće deca rođena 2020. i 2021. godine. Svake naredne godine pravo na ovu pomoć ostvarivaće i generacija koja tada navršava šest godina.

To znači da deca koja danas već imaju sedam godina neće biti obuhvaćena programom. Državne uplate nastaviće se sve do njihovog 18. rođendana.

Hodanje je deo svakodnevnog života stanovnika takozvanih plavih zona, područja poznatih po velikom broju stogodišnjaka Foto: Shutterstock

Tokom celog tog perioda jedno dete od države može da dobije najviše 1.440 evra. Za ostvarivanje prava na ovu pomoć nije potrebno podnositi poseban zahtev.

Kako će funkcionisati državne uplate?

Novac neće biti isplaćivan direktno roditeljima, već će ga država uplaćivati na poseban ugovor o penzijskoj štednji, odnosno na račun namenjen dugoročnom ulaganju.

Roditelji će, u okviru propisanih uslova, moći sami da izaberu vrstu štednog računa. Predviđena su i ograničenja troškova: do detetove 18. godine neće biti naknada za sklapanje ugovora niti troškova distribucije, dok će ukupni troškovi biti ograničeni na najviše jedan odsto.

Ugovori za ovaj standardizovani oblik štednje moći će da se sklapaju od januara.

Pored državnih uplata, račun će moći dodatno da uvećavaju i roditelji, bake i deke, ostala rodbina, ali i prijatelji, dobrovoljnim uplatama. Dozvoljene su dodatne godišnje uplate u iznosu do 6.840 evra.

Ukoliko roditelji sami ne izaberu štedni račun, koristiće se javni investicioni fond kojim upravlja Nemačka savezna banka (Bundesbank). Korisnik će do navršene 35. godine života moći da prebaci prikupljeni novac u individualni ugovor.

Novac ne može da se podigne za studije ili polaganje vozačkog ispita

Iako će deca tokom odrastanja imati novac na posebnom računu, prikupljeni kapital neće im biti dostupan kada napune 18 godina.

Prihodi ostvareni ulaganjem biće oslobođeni poreza sve do početka faze isplate. Međutim, isplata štednje koju subvencioniše država po pravilu neće biti moguća pre navršene 65. godine života.

To znači da novac neće moći da se koristi za finansiranje studija, polaganje vozačkog ispita ili druge troškove koji se javljaju u mlađem životnom dobu. Reč je isključivo o dugoročnoj štednji namenjenoj obezbeđivanju finansijske sigurnosti u starosti.

Foto: New Africa/Shutterstock

Koliko će program koštati nemačku državu?

Uvođenje programa "Frühstartrente“ doneće i dodatne izdatke za savezni budžet.

Prema planovima, troškovi programa u početku će iznositi 198 miliona evra godišnje. Do 2030. godine trebalo bi da porastu na 411 miliona evra.

Na ovaj način država želi da podstakne stvaranje penzijskog kapitala još od najranijeg uzrasta, a prvi korisnici biće deca rođena 2020. i 2021. godine.