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Sa približavanjem slava i praznika raste potražnja za prasećim i jagnjećim pečenjem, a sa njom i interesovanje kupaca za cene. Dok je živa vaga prasadi dostigla oko 400 dinara po kilogramu, što je više nego tokom letnjih meseci, pojedine pečenjare odlučile su da za sada ne menjaju svoje cenovnike.

- Sada je veća potražnja za prasićima i cena je malo porasla, ali kod mene će cena ostati ista. Praseće pečenje trenutno košta 1.900 dinara, a jagnjeće 2.800 dinara po kilogramu. Tako će ostati i posle slave, kaže za RINU pečenjar Peđa Marinković iz Čačka.

A kada je reč o kvalitetnom pečenju, presudnu ulogu imaju način pripreme i vrsta drveta koje se koristi za loženje.

- Tajna dobrog pečenja su peći, odnosno furune, kako su se nekada zvale. Pečenje se priprema na bukovim i cerovim drvima, pa bude lepo, ukusno i sočno. Svaka slava i svako slavlje nezamislivi su bez dobrog pečenja, objašnjava naš sagovornik Predrag Marinković.

Foto: RINA

Najtraženija rebarca

Kupci najčešće traže rebarca, iako, kako kaže Marinković, but ima najviše mesa, dok su rebra posebno ukusna. Na trpezi svoje mesto imaju i plećka, kolenice i nogice, koje pojedini ljubitelji pečenja smatraju pravom poslasticom.

Njegova preporuka je da se prilikom kupovine kombinuju različiti delovi praseta, kako bi na slavskom ovalnom poslužavniku bilo za svakoga ponešto.

- Moja preporuka je da se uzimaju različiti delovi, plećka, but i rebra. Tako se sve lepo kombinuje i složi na oval, da bude zastupljeno pečenje iz svih delova praseta, savetuje Marinković.

Za razliku od prasećeg, jagnjeće pečenje se u ovom kraju nešto manje traži, delom i zbog više cene. Ipak, kvalitet jagnjetine iz planinskih predela, gde se životinje uzgajaju na otvorenim pašnjacima, posebno je cenjen.