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Banke, u skladu sa ugovorom koji su zaključile sa klijentom, mogu da nastave da naplaćuju mesečnu naknadu za održavanje tekućeg računa čak i kada preko njega nema nikakvih uplata i isplata.

Račun ne koristite, ali naknada i dalje može da stiže

Ukoliko vlasnik prestane da koristi tekući račun, preporuka Narodne banke Srbije je da ga ugasi pismenim zahtevom. U suprotnom, banka može nastaviti da naplaćuje mesečno održavanje, što uz nedostatak sredstava vodi u nedozvoljeni minus, zateznu kamatu i docnju.

U slučaju kada vlasnik računa ne zatvori takav račun i ne plaća naknadu, banka će nakon određenog perioda kašnjenja prijaviti takav dug Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije. To u daljem ishodu može otežati ili onemogućiti korišćenje drugih usluga banke tokom određenog vremenskog perioda, čak i nakon izmirenja svih dospelih dugova.

Najjednostavnije je da kontaktirate banku u kojoj imate otvoren račun i zatražite informaciju o njegovom statusu.

Gašenje tekućeg računa je besplatno

Dobra vest je da banka, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, mora besplatno da ugasi platni račun na zahtev korisnika.

Pre toga je potrebno izmiriti dospele obaveze prema banci. Preostali novac sa računa može biti prebačen na drugi račun koji navedete u zahtevu ili isplaćen u gotovini.

Zato je važno da građani koji više ne koriste neku bankarsku uslugu provere da li je račun zaista zatvoren, a ne samo ostavljen bez prometa.

Postoji i povoljnija opcija za one koji žele da promene banku

Građani koji smatraju da previše plaćaju bankarske usluge mogu da razmotre i platni račun sa osnovnim uslugama. Narodna banka Srbije propisala je da maksimalna mesečna naknada za ovaj račun iznosi 150 dinara. On obuhvata osnovne usluge, među kojima su dinarski tekući račun, debitna kartica, mobilno i elektronsko bankarstvo, kao i besplatno podizanje novca na šalterima i bankomatima banke u kojoj je račun otvoren.

Ukoliko već imate račun u banci, možete zatražiti prelazak na račun sa osnovnim uslugama, uz istovremeno zatvaranje ostalih računa u toj banci, u skladu sa propisanim uslovima.

Zato je korisno da povremeno proverite bankarske izvode i tarife naknada. Nekoliko stotina dinara mesečno možda ne deluje kao veliki trošak, ali na godišnjem nivou može predstavljati značajan izdatak.