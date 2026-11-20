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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali apelovao je danas na predstavnike Studentske liste da donesu odluku u vezi sa održavanjem izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, jer je to važan projekat za Srbiju.

- Ja ih samo molim, evo, apelujem još jedanput - ajde donesite odluku šta i kako, pošto je to toliko ozbiljan projekat. Toliko su to ozbiljne aktivnosti, da neko treba da krene i da se bavi time. Dakle, njihova pretpostavka da se sad kao svi bave time, pošto je cveće i proleće, pa nije, pošto ste napravili takvu atmosferu straha da su se jednostavno ljudi zaustavili, poručio je Mali.

On je kazao za Pink da postoje kontradiktorne informacije od Studentske liste u vezi sa održavanjem Ekspa.

- Dakle, s jedne strane su rekli: mi nećemo Ekspo, bojkotujemo Ekspo, Ekspo ne treba da se desi, i tako dalje. Onda kažu: Ono što je dobro treba da se nastavi. Onda sam čitao juče ili pre 2 dana, neku izjavu da će ipak da se održi, rekao je Mali.

Na pitanje šta će biti sa Nacionalnim stadionom i šta se sada dešava sa tim projektom, Mali je rekao da stadion gradi.

- Ide, ide gradnja. Nikakav problem nije tu, ali ako imate - ugovori su tu, rokovi su tu, samo mora neko da napravi razliku između gradnje, dakle, onoga što se gradi, i same organizacije izložbe. E, ta organizacija izložbe, dakle, najveći teret toga ili najveća dinamika tih aktivnosti, biće naredne godine. A naredne godine, ako imate u vidu, ovaj rok za formiranje nove vlade je, ako se ne varam, negde polovina februara. Dakle, gospodo, februar, mart, april, polovina maja.. vi morate da se bavite svakodnevno time, 24 sata, zato što je to najveći događaj u istoriji Srbije, naša najveća razvojna šansa, rekao je Mali.

On je naglasio da su učesnici iz 130, 140 zemalja i da ćemo imati tri, četiri miliona posetilaca, što je snažan podsticaj

- Ali vi, gospodo, morate da se odredite prema tome, hoćete li ili nećete, poručio je Mali.