Ovi uređaji troše struju čak i kada ne rade: Jedan je najveći "energetski vampir“ u kući
- Wi-Fi ruteri su najveći 'energetski vampiri' u kući, a struju troše i televizori, mikrotalasne i drugi uređaji u standby režimu.
- British Gas navodi da domaćinstva mogu da uštede do 147 funti godišnje ako uređaje isključuju iz struje kada ih ne koriste.
Prema podacima kompanije British Gas, Wi-Fi ruteri najveći su krivci za nepotrebnu potrošnju električne energije. Većina ljudi ostavlja ih uključene čak i kada nisu kod kuće, dok spavaju, pa čak i kada odu na odmor.
Gutaju struju i kada ne rade
"Vampirski uređaji" su električni uređaji koji nastavljaju da troše struju čak i kada ih aktivno nekoristimo,odnosno kada su isključeni, ali i dalje priključeni na električnu mrežu ili se nalaze u režimu mirovanja.
Zbog toga se godišnji račun za struju u Velikoj Britaniji može uvećati za čak 32,60 funti (39,12 evra).
Ostavljanje televizora u režimu mirovanja (standby) može povećati račun za dodatnih 30,60 funti (36,72 evra) godišnje, dok set-topbox uređaji, poput Sky prijemnika, mogu dodati još 25 funti (30 evra).
Mikrotalasne pećnice koje ostaju uključene u struju čak i kada se ne koriste mogu vas koštati do 21,70 funti (26,05 evra) godišnje.
Konzole za video igre veliki potrošači struje
Igračke konzole, poput PlayStationa ili Xboxa, mogu povećati troškove za 16,10 funti (19,33 evra), dok desktop računari mogu dodati još 14,80 funti (17,76 evra).
Pametni zvučnici i kućni uređaji, poput Amazonove Alexe, mogu nepotrebno potrošiti dodatnih 13 funti (15,61 evra) godišnje ako ostanu uključeni dok se ne koriste.
Veći uređaji, poput mašina za pranje sudova i veš-mašina, koje ljudi uglavnom ne isključuju iz struje, stvaraju nešto manje troškove - 9,10 (10,93 evra) odnosno 6,30 funti (7,57 evra) godišnje.
Iz kompanije British Gas navode da bi domaćinstva mogla da uštede čak 147 funti (176,49 evra) godišnje samo ako bi isključivala ove uređaje iz struje kada ih ne koriste.
Isključivanje iz utičnice
Mark Robson, stručnjak za energetiku kompanije British Gas, ranije je za The Sun rekao da bi domaćinstva trebalo da isključuju uređaje direktno iz utičnice, umesto da ih tokom noći ostavljaju u režimu mirovanja.
"Trudite se da ne punite mobilni telefon i laptop duže nego što je potrebno. Čim se uređaj napuni, pokušajte da steknete naviku da ga isključite iz struje", savetovao je on.
Takođe je predložio korišćenje jednog produžnog kabla za sve uređaje, koji se tokom noći može jednostavno isključiti, ili kupovinu pametne utičnice kojom se može upravljati putem mobilnog telefona.
Kurir Biznis/Telegraf.rs