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Prema podacima kompanije British Gas, Wi-Fi ruteri najveći su krivci za nepotrebnu potrošnju električne energije. Većina ljudi ostavlja ih uključene čak i kada nisu kod kuće, dok spavaju, pa čak i kada odu na odmor.

Gutaju struju i kada ne rade

"Vampirski uređaji" su električni uređaji koji nastavljaju da troše struju čak i kada ih aktivno nekoristimo,odnosno kada su isključeni, ali i dalje priključeni na električnu mrežu ili se nalaze u režimu mirovanja.

Zbog toga se godišnji račun za struju u Velikoj Britaniji može uvećati za čak 32,60 funti (39,12 evra).

Ostavljanje televizora u režimu mirovanja (standby) može povećati račun za dodatnih 30,60 funti (36,72 evra) godišnje, dok set-topbox uređaji, poput Sky prijemnika, mogu dodati još 25 funti (30 evra).

Mikrotalasne pećnice koje ostaju uključene u struju čak i kada se ne koriste mogu vas koštati do 21,70 funti (26,05 evra) godišnje.

Konzole za video igre veliki potrošači struje

Igračke konzole, poput PlayStationa ili Xboxa, mogu povećati troškove za 16,10 funti (19,33 evra), dok desktop računari mogu dodati još 14,80 funti (17,76 evra).

Pametni zvučnici i kućni uređaji, poput Amazonove Alexe, mogu nepotrebno potrošiti dodatnih 13 funti (15,61 evra) godišnje ako ostanu uključeni dok se ne koriste.

Veći uređaji, poput mašina za pranje sudova i veš-mašina, koje ljudi uglavnom ne isključuju iz struje, stvaraju nešto manje troškove - 9,10 (10,93 evra) odnosno 6,30 funti (7,57 evra) godišnje.

Iz kompanije British Gas navode da bi domaćinstva mogla da uštede čak 147 funti (176,49 evra) godišnje samo ako bi isključivala ove uređaje iz struje kada ih ne koriste.

Isključivanje iz utičnice

Mark Robson, stručnjak za energetiku kompanije British Gas, ranije je za The Sun rekao da bi domaćinstva trebalo da isključuju uređaje direktno iz utičnice, umesto da ih tokom noći ostavljaju u režimu mirovanja.

"Trudite se da ne punite mobilni telefon i laptop duže nego što je potrebno. Čim se uređaj napuni, pokušajte da steknete naviku da ga isključite iz struje", savetovao je on.