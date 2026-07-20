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S dolaskom toplijeg vremena počinje i sezona godišnjih odmora. Dok mnogi jedva čekaju kupanje i šetnje pored mora, drugi se s pravom pitaju koje kućne uređaje treba isključiti pre odlaska na put - kako zbog bezbednosti, tako i zbog uštede električne energije.

Centar za zaštitu potrošača iz nemačke pokrajine Severna Rajna-Vestfalija savetuje domaćinstvima da pre odlaska na odmor isključe većinu uređaja iz struje, jer oni tokom odsustva nepotrebno troše električnu energiju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije svaki uređaj preporučljivo potpuno isključiti.

Mnogi uređaji ostaju u takozvanom režimu mirovanja (stand-by). Iako pojedinačno ne troše mnogo električne energije, kada ih ima više, ukupna potrošnja može biti primetna. Zato se preporučuje da se potpuno isključe ili izvuku iz utičnice uređaji poput rutera, televizora, muzičkih sistema, robotskih usisivača i kosilica, kao i kuhinjskih aparata poput mikrotalasne rerne ili aparata za kafu. Naravno, pre toga treba proveriti uputstvo proizvođača.

S druge strane, postoje uređaji koje nije preporučljivo isključivati. Na primer, OLED televizori koriste režim mirovanja za automatsko održavanje ekrana. Takođe, ako koristite sigurnosne kamere, električne roletne sa tajmerom ili druge pametne sisteme u kući, ne bi trebalo da isključujete ni te uređaje, kao ni Wi-Fi ruter i centralnu jedinicu pametne kuće.

Pravilo od tri nedelje za frižider i zamrzivač

Ako putujete na duži period, preporučuje se da odmrznete frižider i zamrzivač, jer nakon toga rade efikasnije. Kod frižidera možete i da smanjite stepen hlađenja. Pošto se vrata tokom odsustva neće otvarati, uređaj će trošiti manje energije.

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Međutim, potpuno isključivanje frižidera ili zamrzivača isplati se samo ako ćete biti odsutni najmanje tri nedelje. Ako put traje kraće, ušteda će biti zanemarljiva, jer će uređaj po ponovnom uključivanju morati da potroši dosta energije kako bi ponovo dostigao potrebnu temperaturu.

Pošto tokom odsustva nema otvaranja vrata i ulaska toplog vazduha, stvarna potrošnja električne energije ionako je znatno manja nego što većina ljudi misli.

Grejanje i bojler

Iako se leti grejanje ne koristi, sistemi za grejanje i dalje mogu trošiti električnu energiju jer cirkulaciona pumpa često nastavlja da radi. Zato je preporučljivo da pre odlaska uključite letnji režim rada sistema za grejanje, ukoliko ga vaš sistem ima.

Pošto tokom putovanja nema potrebe za toplom vodom za tuširanje ili pranje sudova, bojler se takođe može isključiti, ako to njegov sistem dozvoljava.

Nakon povratka kući potrebno je preduzeti jednu važnu meru. Otvorite sve slavine u kući i pustite vodu da teče najmanje deset minuta. Na taj način značajno se smanjuje rizik od razvoja bakterije legionele.

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Stručnjaci za zaštitu potrošača savetuju i da pre polaska fotografišete ili zapišete stanje brojila električne energije. Kada se vratite, lako ćete moći da proverite da li je potrošnja zaista bila minimalna. Ako primetite veću potrošnju od očekivane, to može biti znak da u kući postoji uređaj koji neprekidno troši struju.