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Tridesetjednogodišnja Ajlen i njen partner Heronimo ostvarili su životni san kada su napustili užurbani Buenos Ajres i preselili se u planine argentinske pokrajine Kordoba. Tamo su sopstvenim rukama izgradili samoodrživu kuću površine 56 kvadratnih metara, koristeći blato, slamu, reciklirane materijale i niz praktičnih rešenja kojima štede energiju i čuvaju prirodu.

Idealno zemljište pronašli su u mestu Los Horniljos, okruženom netaknutom vegetacijom. Želeli su da stvore dom u kojem će živeti u neposrednom dodiru sa prirodom. Kuću su najvećim delom izgradili sami. U pojedinim fazama pomagali su im prijatelji, ali su većinu radova, od postavljanja konstrukcije do završnih detalja, obavili sopstvenim rukama.

Za izgradnju zidova koristili su tradicionalnu tehniku kvinča, koja kombinuje drvenu konstrukciju i slamu i omogućava dobru toplotnu izolaciju. Budući da su zime u ovom planinskom području veoma hladne, bilo im je posebno važno da naprave kuću koja dobro zadržava toplotu i zahteva minimalnu potrošnju energije za grejanje.

Kuću gradili bez unapred pripremljenog nacrta

Zanimljivo rešenje nalazi se ispod poda, gde su postavili više od 5.000 staklenih flaša i tako stvorili vazdušni sloj koji služi kao prirodni izolator. Ugradili su i prozore sa dvostrukim staklom, uredili zeleni krov prekriven biljkama i postavili solarni bojler.

1/14 Vidi galeriju Kako izgleda kuća od blata i slame Foto: Youtube

Unutrašnjost njihovog doma uređena je jednostavno i toplo, a mnogi predmeti imaju posebnu emotivnu vrednost. Pojedini noćni ormarići pripadali su Ajleninoj baki, dok su ostali nameštaj, rasvetu i materijale uglavnom dobili na poklon. Nakon toga su ih obnovili i prilagodili novom prostoru.

Zanimljivo je da kuću nisu gradili prema unapred pripremljenom arhitektonskom planu. Njen izgled razvijao se postepeno, uz pomoć skica, posmatranja terena i iskustva stečenog na prethodnim gradilištima.

Pobegli od gradske vreve i započeli novi život

Ajlen je odrasla u južnim predgrađima Buenos Ajresa, dok je Heronimo odrastao u samom argentinskom glavnom gradu. Vremenom su oboje shvatili da žele drugačiji način života, daleko od gradske užurbanosti i svakodnevnog stresa.

U Los Horniljos prvi put su stigli pre četiri i po godine kako bi pomogli prijateljima u malterisanju kuće. Priroda ih je toliko oduševila da su odlučili da upravo tu započnu sopstveni projekat.

Zajedno su gotovo šest godina, a od avgusta žive u kući koju su sami izgradili. Društvo im trenutno prave dve mačke, a u budućnosti se nadaju da će izgraditi još sličnih domova i svoje znanje o prirodnoj gradnji preneti drugima.