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Dok mnogi sanjaju o sopstvenom domu, ali ih od kupovine nekretnine odvraćaju visoke cene i troškovi života, Ivan Gradobojev odlučio je da krene drugim putem. U Bugarskoj je sopstvenim rukama izgradio malu kuću koja nije priključena na komunalnu infrastrukturu i u njoj živi već tri godine. Njegov dom, površine oko 39 kvadratnih metara, pokazuje da se uz znanje, trud i dobru organizaciju može ostvariti drugačiji način stanovanja, uz veću samostalnost i manju zavisnost od komunalnih usluga.

Ivanova montažna kuća osmišljena je poput malog garsonjerskog stana, ali ima infrastrukturu koja mu omogućava visok stepen nezavisnosti. Električnu energiju dobija iz solarnih panela, za kuvanje koristi propan, vodu obezbeđuje iz sopstvenog bunara, dok se otpadne vode odvode u septičku jamu. U početku se oslanjao na sakupljanje kišnice, ali je kasnije prešao na korišćenje vode iz bunara.

Takav sistem omogućava mu da ne zavisi od klasične električne i vodovodne mreže i znatno smanji redovne troškove stanovanja. Ipak, to ne znači da živi potpuno bez troškova, jer nabavka propana, održavanje solarnih panela i drugih sistema i dalje zahtevaju određena izdvajanja.

Ideja za gradnju nije nastala samo iz želje da izbegne račune za komunalne usluge. Ivan je želeo da ima sopstveni prostor u kojem može da svira muziku, a da pritom ne ometa druge, ali i da živi udobno, kao u gradskom stanu. Privukla ga je mogućnost da sam proizvodi električnu energiju, bude manje zavisan od infrastrukture i svakodnevno troši manje novca.

Kuću je gradio po posebnim pravilima.

Nije mu prvi građevinski poduhvat

Zanimljivo je i to što Ivan svoju kuću nije izgradio na klasičnoj građevinskoj parceli, već na malom delu poljoprivrednog zemljišta. Zbog lokalnih propisa morao je da poštuje određena pravila, uključujući uslov da kuća ostane pokretna. Zbog toga je objekat postavljen na stubove, čime su ispunjeni zahtevi povezani sa korišćenjem zemljišta.

Ovo, inače, nije njegov prvi građevinski poduhvat. Reč je o trećoj kući koju je sam izgradio. U svojoj prvoj maloj kući živeo je godinu i po dana, a iskustvo je proširio i izgradnjom doma za komšiju.

Upravo mu je sticanje znanja o gradnji donelo novo samopouzdanje, jer je shvatio da sopstveni dom ne mora nužno da bude nedostižan finansijski cilj ako je čovek spreman da nauči potrebne veštine i deo posla obavi sam.

Sada želi da svoje iskustvo prenese i drugima. Pokrenuo je projekat izrade video-vodiča koji bi zainteresovanima trebalo da pokaže kako da sopstvenim rukama izgrade malu kuću. Više informacija o projektu i vodiču za gradnju može se pronaći na njegovom sajtu Gradoboev Builds.

Šta kažu ljudi koji su videli njegov dom?

Ivanova priča i kuća privukle su pažnju gledalaca Jutjub kanala Exploring Alternatives, na kojem su predstavljeni njegov svakodnevni život i način gradnje. U komentarima preovlađuju pohvale njegovoj inicijativi, jednostavnom načinu života i lepom okruženju u kojem se nalazi njegov dom.

Jedan gledalac iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je naveo da ima 80 godina, posebno je pohvalio Ivanovu odlučnost i spremnost da svoj san pretvori u stvarnost. Drugi su istakli da je kuća prelepa i da minimalističko uređenje prostora deluje umirujuće i oslobađajuće.

Nekima se posebno dopala lokacija u Bugarskoj, koju smatraju prelepom i nedovoljno otkrivenom. Jedna komentatorka istakla je da joj se sviđaju jednostavnost prostora i odsustvo nepotrebnih stvari, dok je drugi gledalac pohvalio Ivanovu iskrenost u razgovoru o izazovima života u maloj kući, uključujući povrede i značaj pravilnog položaja tela tokom rada.

Ipak, nisu svi komentari bili samo pohvalni. Jedan gledalac upozorio je na možda i najveći problem ovakvog načina života - pronalaženje pristupačnog zemljišta na kojem je takvu kuću uopšte moguće izgraditi i legalno postaviti.

Ivanova priča pokazuje da život izvan komunalne mreže nije samo pitanje izgradnje male kuće i postavljanja solarnih panela. On zahteva planiranje, praktična znanja, prilagođavanje i spremnost na određene kompromise.