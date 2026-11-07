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Stanovi od oko 20 kvadrata sve češće se pojavljuju u oglasima po velikim gradovima, naročito u Beogradu i Novom Sadu. Njihova prednost je jednostavna: ukupna cena je niža nego kod većih stanova, pa su dostupniji kupcima koji prvi put rešavaju stambeno pitanje ili žele nekretninu za izdavanje.

Gde ih kupci najčešće traže

Najviše smisla mali stanovi imaju u gradovima sa velikim brojem studenata, zaposlenih koji dolaze iz drugih mesta i ljudi koji žele da budu blizu posla, fakulteta ili gradskog prevoza. U Beogradu se takve nekretnine traže u centralnim opštinama, ali i u delovima grada gde je ukupna cena stana niža.

Među potencijalnim kupcima su mladi koji žele da se osamostale, roditelji koji kupuju stan detetu tokom studija, samci i investitori koji računaju na izdavanje. Mali stan može biti i rezervna nekretnina za one koji žele da novac ulože u nešto opipljivo, umesto da ga drže na računu.

Takva kupovina, međutim, traži realnu računicu. Garsonjera od 20 kvadrata može da bude praktična za jednu osobu, ali je za par ili porodicu prostor vrlo ograničen. Važno je proveriti i raspored, svetlost, stanje zgrade, troškove održavanja i da li je kvadratura uredno upisana.

Foto: Printscreen/YouTube/NeverTooSmall

Kvadrat često skuplji nego u većem stanu

Kod malih stanova ukupna cena može da deluje pristupačnije, ali cena po kvadratu često je viša nego kod većih stanova u istoj zgradi ili kraju. Razlog je što kupac ne plaća samo površinu, već i lokaciju, dostupnost i činjenicu da je manji stan lakše uklopiti u ograničen budžet.

Zato garsonjera od 20 kvadrata ne mora biti povoljna samo zato što je njen konačan iznos manji. Kupac bi trebalo da uporedi cenu kvadrata sa većim stanovima u istom naselju, ali i da izračuna koliko će ga koštati eventualno renoviranje i opremanje.

Vračar: lokacija koja podiže cenu

Vračar je među skupljim beogradskim opštinama, a cena zavisi od mikrolokacije, starosti zgrade i kvaliteta stana. Prema podacima o realizovanim kupoprodajama za prvo polugodište 2026, prosečna cena stanova na Vračaru bila je oko 3.639 evra po kvadratu.

To znači da bi stan od 20 kvadrata, računat po tom proseku, koštao oko 72.780 evra.Naravno, konkretna garsonjera može biti jeftinija ili znatno skuplja, zavisno od zgrade, sprata, stanja i ulice.

Foto: Petar Aleksić

Na Vračaru, naročito u novijim zgradama i na traženim lokacijama, cena kvadrata može da ode i do 5.000 evra, posebno oko hrama Svetog Save i u blizini Njegoševe ulice. Kod garsonjere od 20 kvadrata, takva cena znači da bi kupac za samu nekretninu izdvojio oko 100.000 evra, pre dodatnih troškova.

Slična priča je i na Dorćolu, gde blizina centra, uređene zgrade i sadržaji u okolini podižu cenu. U novogradnji i na posebno traženim adresama kvadrat može da dostigne oko 5.000 evra, a u pojedinim ponudama i više.

U Novom Sadu najskuplji kvadrat uglavnom je u Starom gradu, oko centra i keja, a visoke cene beleže se i na Rotkvariji, Sajmištu, Grbavici i Limanu. Prema aktuelnim oglasima, u Starom gradu se traži oko 3.300 evra po kvadratu, dok se u nekim ponudama u centru cena približava i do 4.000 evra za kvadrat garsonjere.

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Ne kupuje se samo kvadratura

Sve u svemu, kod garsonjera je presudno kako je prostor iskorišćen. Dvadeset kvadrata sa odvojenim kupatilom, funkcionalnom kuhinjom i mestom za spavanje nije isto što i stan iste površine u kojem se svaki deo prostora preklapa.

Kupci bi zato trebalo da pogledaju tlocrt, proverе da li je stan uknjižen, koliki su mesečni troškovi i da li zgrada ima lift, posebno ako se nekretnina nalazi na višem spratu. Kod starijih zgrada važno je obratiti pažnju i na instalacije, vlagu i stanje zajedničkih delova.

Investicija ili kompromis

Za izdavanje, mali stan može biti zanimljiv zbog niže ukupne cene i potencijalno širokog kruga zakupaca, ali i ovde računica zavisi od visine kirije, perioda kada je stan prazan, poreza, održavanja i eventualnog kredita.

Kupovina garsonjere od 20 kvadrata zato nije automatski dobra investicija. Najvažnije je uporediti ukupnu cenu, realnu kiriju i sve troškove, a ne osloniti se samo na utisak da se mali stanovi „uvek lako izdaju“.

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Najpovoljnije male stanove u Beogradu obično treba tražiti dalje od centra, pre svega u Borči, Krnjači, Padinskoj Skeli, Kaluđerici, Leštanima, Mladenovcu i na Labudovom brdu. U tim krajevima mogu da se nađu garsonjere i manji stanovi po nižoj ukupnoj ceni, ali je često kompromis udaljenost od centra ili stanje nekretnine.

Ako je cilj da se ostane bliže gradu, vredi pogledati Medaković, Višnjičku banju, Kumodraž i pojedine delove Zemuna. I tu se pojavljuju mali stanovi u nižem cenovnom rangu, ali razlike među oglasima mogu biti velike.