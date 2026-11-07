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Posle pokretanja stečaja Alta banke, u javnosti se postavlja pitanje stabilnosti Banke Poštanska štedionica, preko koje će biti isplaćivani osigurani depoziti. Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Marko Janković ističe da nema osnova za poređenje dve banke i da Banka Poštanska štedionica ima potencijal da nastavi poslovanje. Naglašava da Agencija za osiguranje depozita ima dovoljno sredstava za isplatu svih osiguranih depozita, dok Komisija sprovodi kontinuirani nadzor učesnika na tržištu kapitala.

Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Marko Janković kaže da nema osnova za poređenje finansijskog stanja Alta banke – pre pokretanja stečajnog postupka - sa trenutnom situacijom u Banci Poštanska štedionica. Ističe da problemi koji su doveli do stečaja Alta banke nisu posledica lošeg upravljanja bankarskim plasmanima, već okolnosti koje su teško mogle da budu predviđene bez neposredne kontrole njenog poslovanja.

- Ne postoji nikakva analogija između stanja koje je postojalo u Alta banci pre pokretanja postupka stečaja i danas u Banci Poštanska štedionica - naglašava Janković.

Foto: Marko Karović

Janković objašnjava da je Banka Poštanska štedionica znatno veća i sistemski značajnija banka od Alta banke, kao i da njena uloga u isplati osiguranih depozita klijentima banke u stečaju dodatno pokazuje značaj očuvanja njene stabilnosti.

- Sama činjenica da je Banka Poštanska štedionica banka isplatilac za osigurane depozite koji će se isplaćivati klijentima Alta banke govori o tome da sistem vodi računa da ta banka ostane zdrava kako bi ispunjavala sve svoje obaveze", ističe predsednik Komisije.

Poštanska štedionica pod stalnim nadzorom NBS-a

Janković navodi da Narodna banka Srbije od 2. novembra sprovodi kontrolu u Banci Poštanska štedionica i kontinuirano prati njenu likvidnost. Ukazuje da su nadležne institucije, uključujući NBS, Komisiju za hartije od vrednosti i Agenciju za osiguranje depozita, posebno angažovane zbog situacije u bankarskom sektoru.

- Sve što se dešavalo u proteklih nekoliko dana, pre svega, ali i angažman svih institucija, od Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za osiguranje depozita, koje su praktično u jednom, da kažemo, vanrednom stanju - objašnjava Janković.

Na pitanje da li kontrolu Poštanske štedionice sprovode isti timovi koji su kontrolisali Alta banku, Janković odgovara da, prema njegovim saznanjima, nije reč o istim timovima. Smatra da informacije koje nadležne institucije dobijaju od banaka ukazuju na znatno povoljniju situaciju u pogledu likvidnosti Poštanske štedionice nego što se prethodno predstavljalo u javnosti.

- Ono što jeste sigurno jeste da ta banka ima potencijal da nastavi da posluje - poručuje Janković.

Komisija od subote sprovodi kontinuirani nadzor tržišta kapitala

Govoreći o ulozi Komisije za hartije od vrednosti nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci, Janković ističe da je Komisija u stalnom zasedanju od dostavljanja rešenja Narodne banke Srbije nadležnim institucijama, 30. odnosno 31. oktobra. Objašnjava da je od svih učesnika na domaćem tržištu kapitala zatraženo da dostave podatke o izloženosti rizicima zbog stečaja Alta banke, kao i informacije o svakodnevnom poslovanju.

- Najveći rizik u tom trenutku bio je upravo nedostatak informacija u realnom vremenu. Od subote praktično svi ti tržišni učesnici Komisiju, u jednom postupku kontinuiranog nadzora, izveštavaju o svim pokazateljima svog poslovanja - navodi Janković.

Foto: Privatna Arhiva

Predsednik Komisije ukazuje da su od ponedeljka kontrole proširene i na neposredan nadzor na terenu, kako bi se blagovremeno uočili eventualni problemi u poslovanju učesnika na tržištu kapitala.

- Donete su relevantne odluke koje omogućavaju da praktično u svakom trenutku možemo da upravljamo rizicima, pre svega rizikom likvidnosti u svim entitetima koji su u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti - naglašava Janković.

Pet isplatnih redova u stečaju Alta banke

Janković uverava da Agencija za osiguranje depozita ima dovoljno novca za isplatu svih osiguranih depozita klijentima Alta banke. Objašnjava da nakon završetka te isplate sledi utvrđivanje imovine banke i svih preostalih potraživanja poverilaca.

- Agencija za osiguranje depozita u ovom trenutku raspolaže apsolutno adekvatnim iznosom sredstava koji može da namiri sva potraživanja po osnovu osiguranih depozita - ističe Janković.

Predsednik Komisije objašnjava da se preostala potraživanja namiruju prema zakonski utvrđenim prioritetima, kroz pet isplatnih redova. Kada je reč o roku za utvrđivanje svih okolnosti u vezi sa poslovanjem Alta banke, Janković ukazuje da prikupljanje podataka zavisi od Narodne banke Srbije i drugih državnih organa, pre svega tužilaštva.

- Prvi isplatni red praktično predstavlja država. Nakon toga idu štedni depoziti kako građana, privrede, pa i velikih preduzeća, i na kraju finansijskih institucija koje su učestvovale u pokušaju da se podigne likvidnost same Alta banke - zaključuje Janković.