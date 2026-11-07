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Narodna banka Severne Makedonije organizuje danas prevoz do Bitolja za građane Prilepa, Ohrida i Resena koji imaju platni račun kod „Alta banke“ AD Bitolj, ali nemaju platnu karticu, saopštila je centralna makedonska banka i navela da se to radi kako bi im se olakšao pristup sredstvima na njihovim računima i podizanje gotovine.

Povratak u mesto stanovanja biće nakon što svi klijenti banke podignu svoj novac.

Narodna banka je podsetila i da će od ponedeljka, 9. novembra, biti otvoreni i šalteri u Tetovu i Strumici, gde će građani koji nemaju platne kartice moći da podignu do 20.000 denara.

Biznis Kurir/Tanjug

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