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Makedonska Narodna banka pokrenula je proces prodaje bitoljske Alta banke u kojoj je, posle zatvaranja istoimene banke u Srbiji, uvedena privremena uprava, rekao je prvi čovek makedonske centralne banke Trajko Slaveski.

"To je najbolji način da se zaštite imovina i štedni ulozi građana", rekao je Slaveski, navodeći da se pregovori vode sa šest potencijalnih kupaca.

Među potencijalnim investitorima su i dve makedonske banke, a Slaveski smatra da prodaja neće predstavljati problem, jer se radi o "zdravoj banci tradicionalno koncentrisanoj na industriju i poljoprivredu".

Neposredno nakon što je u ovoj banci uvedena privremena uprava, makedonska centralna banka je saopštila i da Alta banka iz Srbije ima rok u kojem treba da proda akcije koje poseduje u bitoljskoj banci.

Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita. Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.