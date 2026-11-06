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Broj električnih vozila u Srbiji približava se cifri od 10.000 i beleži kontinuirani rast, ali je za bržu elektrifikaciju saobraćaja potrebno obezbediti više sredstava za subvencije, unaprediti infrastrukturu za punjenje i pojednostaviti način plaćanja na punjačima, izjavio je danas predsednik Udruženja vozača električnih vozila "E-mobilnost” Nebojša Margetić.

Margetić je rekao da proizvodnja električnih vozila, posebno proizvodnja baterija, u početnoj fazi podrazumeva veći ugljenični otisak, ali da se ta razlika tokom eksploatacije smanjuje.

Kako je objasnio, istraživanja pokazuju da se dodatne emisije nastale tokom proizvodnje mogu nadoknaditi nakon određenog broja pređenih kilometara, dok električna vozila tokom daljeg korišćenja ostvaruju ekološku prednost u odnosu na automobile sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

"Sve nakon 17.000 pređenih kilometara, doprinosi ekološkoj efikasnosti vozila u odnosu na klasične automobile”, rekao je Margetić za Tanjug.

Koliko traje baterija i kako izgleda punjenje kod kuće

Kada je reč o trajanju baterija, istakao je da proizvođači uglavnom daju garancije od sedam do osam godina, odnosno od 150.000 do 200.000 pređenih kilometara, uz garantovani kapacitet od najmanje 80 odsto.

Margetić navodi da punjenje električnog automobila u kućnim uslovima, uz odgovarajući punjač, obično traje dva do tri sata, dok se za duža putovanja koriste brzi punjači.

Istakao je da je infrastruktura za punjenje danas značajno digitalizovana, pa vozači putem navigacije i aplikacija mogu da provere lokaciju punjača, njegovu raspoloživost, snagu i cenu električne energije.

"Postavite cilj u navigaciji, automobil pokazuje koliko možete da pređete, a na mapama su označene lokacije za punjenje”, rekao je Margetić.

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Zašto vozači u Srbiji i dalje češće biraju hibride

Ocenio je da je jedan od razloga zbog kojih se građani i dalje češće odlučuju za hibride i dalje kombinacija ekonomskih i tržišnih faktora, ali i način na koji se u Srbiji sprovodi sistem subvencionisanja električnih vozila.

Prema njegovim rečima, nedovoljna sredstva za subvencije i dugo čekanje na njihovo odobravanje i isplatu stvaraju probleme uvoznicima i prodavcima automobila, koji moraju unapred da obezbede vozila i angažuju značajna finansijska sredstva.