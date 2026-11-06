Žestoka kazna zbog ALTA banke! Narodna banka Srbije oduzela ovlašćenje ovoj menjačnici, a moraće i da plati 250.000 dinara
Narodna banka Srbije oduzela je ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova društvu "Alta Group d.o.o. Beograd“ i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 250 miliona dinara za pravno lice i odgovorno lice u tom društvu, saopštila je centralna banka.
Odluka je doneta nakon višednevne kontrole kojom su, prema navodima NBS, utvrđene ozbiljne i višestruke nezakonitosti u poslovanju ovog ovlašćenog menjača.
Utvrđena kršenja deviznih propisa i pravila o sprečavanju pranja novca
Kontrolu je sproveo tim stručnjaka Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom NBS.
Kako je saopšteno, utvrđene nepravilnosti predstavljaju kršenje Zakona o deviznom poslovanju i pripadajućih podzakonskih propisa, kao i "flagrantno kršenje propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“.
Zbog težine, obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti, NBS je izrekla najstrožu meru iz svoje nadležnosti – oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova. Odluka je doneta rešenjem guvernera.
Iz centralne banke naglašavaju da je kontrola sprovedena nezavisno od drugih kontrolnih funkcija NBS, uz poštovanje profesionalnih standarda, objektivnosti i institucionalne nezavisnosti.
Dokumentacija se dostavlja nadležnim organima
Svi nalazi kontrole, zajedno sa relevantnim činjenicama, dokumentacijom i drugim prikupljenim materijalima, biće dostavljeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i Upravi za sprečavanje pranja novca, a po potrebi i drugim nadležnim organima.
"Narodna banka Srbije neće tolerisati nezakonito poslovanje niti bilo kakvo postupanje kojim se ugrožava integritet deviznog sistema i dovodi u pitanje efikasnost mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma“, poručila je NBS.
Centralna banka ističe da je poštovanje zakona obaveza svakog učesnika na finansijskom tržištu, bez izuzetka.