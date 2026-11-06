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Holanđanin Gerke Postma punih 11 godina vozio je Opel Insigniju sa dvolitarskim dizel-motorom. Automobil je prešao 513.000 kilometara, ali je detaljan pregled otkrio toliko nedostataka da je mehaničar zaključio da se dalje popravke više ne isplate.

Opel Insignija prve generacije nikada nije bila automobil bez mana. Zamerali su joj veliku masu, relativno skučen enterijer i visoke troškove održavanja.

Ipak, jedan primerak iz Holandije pokazao je da ovaj veliki karavan može da pređe impresivnu kilometražu. Njegov vlasnik je tokom 11 godina prešao više od 513.000 kilometara, nakon čega je automobil odvezen na detaljan pregled. Rezultati nisu bili nimalo ohrabrujući.

Gerke Postma (69) iz holandskog grada Drachtena kupio je, odnosno uzeo na lizing, Opel Insigniju Sports Tourer 2.0 CDTI ecoFLEX Business+ početkom 2015. godine. Reč je o prvoj generaciji modela nakon redizajna iz 2013. godine, sa dvolitarskim dizel-motorom.

Prilikom izbora automobila nije bio posebno vezan za određenu marku. Bilo mu je važno da automobil bude pouzdan, prostran i da troškovi održavanja budu razumni. Insigniju je izabrao jer je bila povoljnija od uporedivih modela Ford Mondeo i Volkswagen Passat, a imala je i kožna sedišta sa grejanjem.

Nakon pet godina već je imao 375.000 kilometara

Postma je automobil koristio veoma intenzivno. Nakon prvih pet godina lizinga, na kilometar-satu već je bilo 375.000 kilometara, a Insignija je bez većih poteškoća obavljala svakodnevne obaveze i duga porodična putovanja.

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Četvoro putnika, pun prtljažnik i skije na krovu nisu predstavljali problem. Ipak, vlasnik priznaje da unutrašnjost nije toliko prostrana koliko bi se očekivalo od automobila takvih spoljašnjih dimenzija.

Poslednjih godina na održavanje je potrošio između 6.000 i 7.000 evra. Najveći pojedinačni račun iznosio je 1.200 evra, a obuhvatao je obnovu kočionog sistema i veliki servis.

S obzirom na pređenu kilometražu, Postma nije bio nezadovoljan automobilom. Međutim, detaljan pregled pokazao je koliko se problema nakupilo tokom godina.

Spisak kvarova nije stao na jednoj stranici

Holandski magazin AutoWeek poverio je automobil na pregled kontroloru Arjenu Halbomu. Već tokom probne vožnje primetio je vibracije, zveckanje iz zadnjeg vešanja i oštećen ključ.

Pravi problemi otkriveni su tek kada je Insignija podignuta na dizalicu.

Mehaničar je pronašao curenje dizel-goriva u blizini pumpe, tragove ulja na vakuum-pumpi i cevima interkulera, kao i nizak nivo rashladne tečnosti. Nosači motora takođe su bili istrošeni, a sam motor proizvodio je prekomerne vibracije.

Još lošije stanje bilo je na sistemu vešanja. Zadnji desni amortizer potpuno je izgubio funkciju, a opruga je pukla. Gumeni elementi vešanja bili su isušeni, na kuglastim zglobovima pronađeni su zazori, dok je korozija zahvatila oba pomoćna rama.

Pregled je otkrio i istrošene kočione diskove, probleme sa poluosovinama i oštećenja izduvnog sistema. Izolaciju poklopca motora na nekoliko mesta izgrizla je životinja, a na menjaču je pronađena čak i mrtva životinja.

"Ulaganje u njega više se ne isplati"

Mehaničar je posebno upozorio na stanje zadnjeg vešanja, zbog kojeg se automobil tokom vožnje prekomerno ljuljao. Ni gume nisu bile u dobrom stanju - na Insigniji su se nalazile stare zimske gume sa oznakama namenjenim određenim modelima BMW-a i Mercedesa.

Konačna ocena bila je prilično oštra. Iako nijedan od utvrđenih nedostataka sam po sebi ne mora da znači kraj radnog veka automobila, njihov ukupan broj čini dalje održavanje finansijski teško opravdanim.

Halbom je zaključio da je Insignija praktično dotrajala i da ulaganje u njenu popravku više nema ekonomskog smisla.

To, naravno, ne znači da je svaka Opel Insignija sa velikom kilometražom u takvom stanju. Ovaj primer pokazuje koliko je važno napraviti razliku između automobila koji još može da se kreće i onoga koji je zaista tehnički ispravan.

Posle Opela prelazi na Teslu

Postma zbog svega nije posebno razočaran. Automobil mu je tokom 11 godina dobro služio, a zamenu je ionako planirao.

Njegov sledeći automobil biće Tesla Model Y sa zadnjim pogonom. To neće biti njegovo prvo iskustvo sa električnim automobilom jer je ranije već imao Teslu, koju sada vozi njegov sin.

Posebno mu se dopadaju udobnost električne vožnje i Teslina mreža brzih punjača, a električnim automobilom već je putovao i do Norveške.

Insignija će tako, nakon više od pola miliona pređenih kilometara, verovatno završiti svoju karijeru. Iako je mehaničar na kraju otkrio ozbiljne nedostatke, ostaje činjenica da je ovaj dizelski Opel tokom 11 godina prešao razdaljinu veću od 12 krugova oko Zemlje.