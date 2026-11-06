Slušaj vest

U Beogradu, 6. novembar 2026. godine - Na samoj obali Dunava napreduje izgradnja Marine Dorćol, novog beogradskog naselja u kojem je već prodato 50% stanova. Dorćol dobija prirodan nastavak prema reci, sa otvorenim pogledima na Dunav, autorskom arhitekturom i više od 30.000 m² planiranog zelenila. Uređena obala, produženo šetalište i javni pontoni biće dostupni svim Beograđanima. Useljenje je planirano za 2028. godinu.

Foto: Dragan Mujan i Goran Srdanov

Češka kompanija SEBRE, investitor projekta Marina Dorćol, uložiće 10 miliona evra u izgradnju nove obaloutvrde i uređenje obale Dunava. Reč je o investiciji od javnog značaja, koju kompanija finansira sopstvenim sredstvima, bez direktnog finansijskog povraćaja, čime će biti omogućeno dugoročno uređenje i korišćenje ovog dela obale.

Foto: Dragan Mujan i Goran Srdanov

U okviru prve faze Marine Dorćol grade se objekti A i B. Na objektu A završena je konstrukcija zajedničkog postamenta, odnosno prizemlja i prva dva sprata. Iznad postamenta, radovi su stigli do četvrtog sprata. Istovremeno, na objektu B započeto je betoniranje prvog sprata. Završena je i garaža. Zahvaljujući primenjenom sistemu hidroizolacije, prostor je potpuno suv, bez tragova vlage. Prva faza obuhvata 263 stana, 430 parking mesta za stanare i približno 5.000 kvadratnih metara poslovnih prostora, uz dodatnih 100 parking mesta za posetioce. Arhitektonsko rešenje projekta potpisuju Stanislav Fiala i Jelena Kuzmanović.

Foto: Dragan Mujan i Goran Srdanov

Savremena inženjerska rešenja za gradnju uz Dunav Realizacija ovog ambicioznog arhitektonskog rešenja zahteva preciznu razradu detalja već tokom izvođenja konstrukcije. To se posebno odnosi na zanatsku primenu natur betona sa otiscima, čiji izgled i način izvođenja moraju biti usklađeni u ovoj etapi gradnje. Građevinski radovi usklađuju se i sa ugradnjom energetski efikasnih geotermalnih sondi, toplotnih pumpi i sistema za ventilaciju sa rekuperacijom vazduha.

Foto: Dragan Mujan i Goran Srdanov

Uređena obala za stanovnike Dunavskog keja i sve Beograđane Sportski sadržaji već dobijaju konkretan okvir: potpisan je ugovor kojim je prostor ustupljen Akademskom kajak klubu, uz neposredan pristup vodi. Time kajakaški sport ostaje deo života marine i nakon njenog uređenja. Za održavanje kvaliteta vode u bazenu marine predviđen je i poseban sistem koji će obezbeđivati njenu cirkulaciju.

Foto: Dragan Mujan i Goran Srdanov

Javni prostor obuhvatiće i park ispod renoviranog istorijskog krana nekadašnje termoelektrane „Snaga i svetlost“, koji čuva industrijsko nasleđe Dorćola. Uz razvoj Linijskog parka i proširenje Dunavske ulice, novi sadržaji povezaće naselje sa postojećim kvartom i obalom.

Foto: Dragan Mujan i Goran Srdanov