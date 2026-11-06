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Broker Branislav Jorgić izjavio je danas da ukoliko neko ima nekoliko desetina hiljada evra koje želi da investira, u ovom trenutku bi najbolje bilo da iskoristi pad cena akcija, napomenuvši da je najvažnije na koji vremenski period su sredstva slobodna i da se napravi disperzija rizika, odnosno da ne treba ulazati samo u berzanske proizvode finansijski berzi, već treba kupiti zlato ili nekretnine.

Ulagati u različite akcije

Govoreći o padu akcija veštačke inteligencija na Volstritu, Jorgić je istakaoda ukoliko se radi o kupovini finansijskih berzanskih proizvoda, treba izvršiti disperiziju u smislu akcija više kompanija ili kupovina berzanskih indeksa.

Komentarišući to što je nakon međuizbora za Kongres SAD i pobede demokrata prvo došlo do skoka akcija na Volstriru, a zatim do velike rasprodaje akcija, Jorgić je rekao da je nakon objavljivanja rezultata izbora, investiciona javnost reagovala na način da bi trebalo da dođe do smirivanja i deeskalacije sukoba na Bliskom istoku, što bi trebalo da izazove pad cena nafte i naftnih derivata, smanjenje troškova proizvodnje kompanija i povećanje njihovih profita.

Kako je naveo, iako se to desilo i iako su cene akcija odmah nakon izbora otišle na gore, dubljom analizom narednog dana i očekivanjima da bi demokrate mogle da utiču na uvođenje određene regulative vezane za veštačku inteligenciju, došlo je do prekalkulisanja pozicija jer veštačka inteligencija i kompanije koje se bave njom su uticale na izuzetan rast berzanskih indeksa.

Nova regulativa mogla bi da uspori rast tehnoloških kompanija

"Izvođenjem zaključka da bi ta regulativa mogla da uspori rast tih kompanija i veštačke inteligencije, visoki troškovi ulaganja u razvoj tih kompaniji, kao i nemogućnost naplate kroz marketing, je dovelo do drugačijeg pristupa prema kompanijama koje se bave veštačkom inteligencijom i pada akcija", objasnio je on.

Jorgić je istakao da su u četvrtak indeksi pali od tri do pet odsto, što je za američke uslove vrlo visok pad, što je zahvatilo Daleki Istok, ali ne i evropsko tržište.

Na pitanje gde odlazi novac investitora kada najveće svetsle berze ovako naglo padaju, Jorgić je rekao da je u ovom trenutku došlo do povlačenja kapitala iz tehnoloških kompanija, i deo kapitala je otišao u državne obveznice, a deo je ostao sa strane.

Jorgić je istakao da politička neizvesnost u Vašingtonu, rat na Bliskom istoku i mogućnost da su najveće svetske kompanije precenjene, predstavlja veliki rizik za svetsku ekonomiju. Dodaje da je berza vrlo osetljiva na svetske političke događaje i ratne situacije.

"Kada dođe do globalnih ratnih sukoba onda berze padaju, cena zlata raste, dolar raste i cena nafte raste. Sada se desilo da je cena nafte otišla više gore nego što je bilo očekivano, upravo zbog ratnog sukoba na Bliskom istoku gde je izvorište te nafte", naveo je on.