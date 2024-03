U ŠTA DA ULOŽE NOVAC ONI KOJI IMAJU NEKI ŠTEK: Savet stručnjaka - ne postaje se investitor samo čitanjem tekstova, odvažite se!

Klasična oročena štednja toliko je neisplativa da je za one koji imaju neki "štek" pametnije da novac investiraju u nešto mnogo isplaltivije. A u šta uložiti višak novca pitanje je za milion dolara, jer onaj ko bi znao odgovor na to pitanje bio bi bogataš.

Ipak, s obzirom da građani u Srbiji nisu baš toliko edukovani da bi se sami upuštali u kupovinu akcija na berzama, prema mišljenju stručnjaka najbolje im je da novac ulože u ono u šta se razumeju i u ono u šta veruju.

- Ovo tržiteše je sazrelo za oblike investiranja koji su kvaliteniji i isplativiji od štednje u bankama, jer poslednjih 10 godina banke ne rade za klijnte nego za sebe od klijentovih para. Ako vam banka da četiri odsto kamatu, a godišnja inflacija je šest odsto, on zarađuje na vama. Vi mislite da štedite, a u stvari gubite dva odsto - kaže Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica.

On isitče da je je investiranje bolja opcija, ali je ono mlado kao veština na našem tržištu.

- Ljudi ovde nisu edukovani, zato što imamo rupu u pamćenju. Predratna Srbija je bila drugačija, ali su nam obrisali to trgovačko pamćenje. Definicija gde se ulaže novac je vrlo prosta, ulaže se u ono šta se razumete i ono u šta verujete. Obe te komponente treba da budu zadovoljene da bi ste investirali, kao i tehničke mogućnosti gde možete da investirate. Jedino u biznisu i poslovanju se pravi novi novac, veća vrednost. U tom smislu zlato nije investiciono i nikad neće biti, jer deset grama zlata posle godinu dana ne može da se pretvori u 11 graama, a vaš novac uložen u neki biznis može - kaže Dušan Uzelac.

BERZA NIJE BAUK

I od jednog poznatog brokera saznajemo da kada je reč o ulaganjima u akcije na berzi veći rizik prati veća zarada.

- Što je manji rizik to je manji prinos. Štednja u banci i državne obveznice su sigurnije, ali je na njih manji prinos. Tržište akcija je rizličitije i potencijalno je veća zarada, ali sve je individualno. Zbog generalnog rasta kamata svetskih centralnih banaka i prinosi na štednju i na obveznice su porasli. Sada se može dobiti kamata na štednju i preko tri odsto, obveznice i preko 5 procenata, ali to su konzervativni način ulaganja. Na berzi ima milion alterenativa i uz manje ili više rizičniju strategiju može da se dobije prinos i do 10 odsto. Godišnja zarada na američkoj berzi u proseku je do 10 odsto. Berza je previše kompleksna i građani koji žele da ulažu moraju dobro da se informišu, a ne da im je rekao Pera, Mika Žika. U tržišnim ekonomijama berza je kao dobar dan. Minimalna cena za ulazak na berzu je da imate elemtentarna ekonomka i finansijska znjanja. Nije ništa komplikovano - kaže naš sagovornik.