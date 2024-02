"PADA NIVO GLOBALNIH INVESTICIJA U EVROPI, A U SRBIJI SE ODRŽAVA!" Eksperti o velikom odskoku naše zemlje kao poslovne destinacije

Na listi “Evropski gradovi i regioni budućnosti” za 2024, Beograd zauzima impresivno 7. mesto u kategoriji velikih gradova po ljudskom kapitalu, dok je Leskovac pobednik u kategoriji najprivlačnijih mikrogradova za investitore po efikasnosti troškova.

Listu je objavio magazin FDI, koji izdaje ugledni britanski Fajnenšel tajms, a visoko rangirani su i Kragujevac, Šimanovci, Zrenjanin i Subotica.

Mihailo Vesović, iz Privredne komore Srbije, i Jasmina Radovanović, vodeća savetnica za imovinu i investicije u Nacionalnoj Alijansi za lokalni razvoj, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovom velikom uspehu za Srbiju.

- Interesantno je da čak četiri grada koji su se našli na ovoj listi su članovi kluba BFC. Nekako kroz BFC sertifikaciju imamo zaista uvid da dosta lokalni samouprava od severa do juga Srbije rade na povoljnom poslovnom okruženju. Upravo kroz ovaj ekskluzivni krug je ideja da zapravo te neke vodeće lokalne samouprave međusobno sarađuju sa privredom. Da međusobom razmenjuju ta svoja iskustva i sa lokalnim samoupravama koje zapravo žele da razviju svoje poslovno okruženje. Sam BFC sertifikat, znači sertifikacija gde se očekuje ispunjenje zaista strogih uslova u 10 kategorija i 60 različitih kriterijuma. Što podrazumeva da postoje razvijeni strateški planovi razvoja, da postoji plan za kapitalne investicije, funkcionalna kancelarija za ekonomski lokalni razvoj, privredni savet, održivi razvoj lokalne samouprave, da ne postoje parafiskalni nameti, da su transparentne informacije, da sama lokalna samouprava bude otvorenija ka investitorima i privlačnija za njim - rekla je Radovanović i dodala:

foto: Kurirt televizija

- Nije ni čudo što se grad Leskovac našao na ovoj listi s obzirom da je on četvrti put resertifikovan i oni su zaista ispunili u visokom nivou ovaj kriterijum preko 96%. Iskoristili su neka pozitivna iskustva iz ove sertifikacije i nekako su se otvorili ka nekim industrijama koje su već bile i razvijene. Autoindustrija, građevinska, tekstilna i tako da su privukli i neke investitore. Ne slučajno, imali su već i visoko kvalifikovanu radnu snagu i to su nekako maksimalno iskoristili.

Srbija je odskočila kao poslovna destinacija

- Nije ovo prvi put da se pominje Srbija kao investiciona destinacija i to je u međunarodnim poslovnim krugovima. Jasno je da je Srbija odskočila kao zemlja, kao poslovna destinacija. To je posledica nekoliko faktora. Ajde da kažem prvo međunarodnog faktora. Dakle, skraćivanja lanaca dobavljača i traženja sigurnijeg lanca snabdevanja koji neće biti na dalekom istoku. Srbija je idealna destinacija u tom kontekstu. S druge strane, Srbija vodi jednu otvorenu trgovinsku politiku koja ima sporazom o slobodnoj trgovini, verovatno sa preko dve milijarde ljudi. Trenutno imate dostupno tržište nakon ulaska i Kine u taj krug zemalja s kojim imamo sporazum o slobodnoj trgovini, i to je izuzetna prednost za svakog ko investira. Međutim, nemoguće bi bilo da dođemo do toga da uspemo da održimo nivo od preko 4 milijarde investicija i prošle godine i predprošle godine. Ukupan deo svih svetskih investicija koji je otišao u Evropu prošle godine bio je 29 odsto, dok je 2022. godine bio 36 odsto. Dakle, pada nivo globalnih investicija u Evropi, a u Srbiji se održava - rekao je Vesović i dodao:

foto: Kurirt televizija

- Naravno da su dominantne zemlje EU kao investitori, međutim, imamo puno kineskih investitora, investitora sa Bliskog istoka, a to je rezultat vrlo stabilne makroekonomske politike koja je omogućila da se ulaže dalje u infrastrukturu. Da jedan Leskovac bude dobro infrastrukturno povezan. Rezultat je jedne politike koja ima za cilj stvaranja industrijskih zona. Dakle, Leskovac je uspeo zbog toga što je imao kompletno opremljenu industrijsku zonu i koji je dočekivao investitore i u vrlo kratkom roku omugućavao da imaju, ne samo sve priključke za struju, gas, vodu i sve ono što su komunalne potrebe, nego apsolutno i dovoljno dobre puteve za transport, za logistiku. Tako da nije slučajno zašto je Leskovac na toj listi. Leskovac ima industrijsku tradiciju i ono što jeste negativno jeste da ima veliki broj niskoplaćene radne snage na raspolaganju. To je u jednoj fazi investiciono izuzetno važno. Međutim, mislim da Srbija sad polako izlazi iz te prve faze gde je bio cilj rešiti nezaposlenost. Sada, treba da gledamo kvalitet investicija i njihovoj dugoročnosti, a da bismo to mogli da dobijemo potrebno je dalji rad na infrastrukturi. Možda je najvažnije dalji rad na obrazovanju ljudi.

Veliki rezulteti uz jaku konkurenciju

- Beograd jeste na toj listi pre svega zbog dostupnosti kvalitetne radne snage, dakle, specifičnih inženjera, IT stručnjaka. To je zbog jakog univerziteta, velikog broja studenata, prirodnih nauka, što je izuzetno važno. Živimo trenutno trend uzleta prirodnih nauka i inženjera. T o je izuzetno dobro za našu ekonomiju, za našu privredu na duge stazi. To je ono što kompanije traže. One traže lokalnog stručnjaka, traže da je obrazovni sistem prilagođen dualnom obrazovanju. Polako nas približava tom modelu gde će i đaci u stručnim školama, studenti, inženjeri na fakultetima već znati kako izgleda realan život kada uđu u fabriku. Uspeh investicionih destinacija i uopšte investicije jedne zemlje je splet mnogo faktora koji svi moraju da doprinesu. Jedan od njih ne sme da ne postoji - istakao je Vesović i potom naveo:

07:23 PADA NIVO GLOBALNIH INVESTICIJA U EVROPI, A U SRBIJI SE ODRŽAVA! Eksperti o velikom odskoku naše zemlje kao poslovne destinacije

- Ovo nije slučajno. Naravno da će ovo sada dati vetar u leđa i ovim gradovima koji su na toj listi jer će imati objektivni dokaz da su ispunili kriterijume. Čak 350 evropskih gradova je praćeno i analizirano od Glasgova, Londona do Barselone i Luksemburga. Dakle, nije ovo neka nebitna konkurencija. Tako da u tom kontekstu ovo je jedan dokaz nekog konkretnog rezultata. Ono što je važno jeste da sada postepeno razmišljamo o budućnosti i o politici koja će dovoditi samo one investicije koje donose više dodatne vrednosti koje su vezane za inovacije, za nove tehnologije, gde ne treba mnogo zaposlenih, ali ti koji rade su ljudi visoko kvalifikovani i sa dobrim zaradama. Jer to će omogućiti, ono što je tema svih tema u privredi ovih dana, a to je održivost nekog privrednog razvoja - rekao je Vesović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:16 SRBIJA U NAREDNIH 10 GODINA MOŽE DA BUDE NAJZNAČAJNIJA ZEMLJA EVROPE! Marinković: Posedujemo nešto što sve velike sile traže