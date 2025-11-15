Slušaj vest

Nemački lanac prodavnica za kuću i baštu Hornbah planira da uđe na srpsko tržište, potvrdio je generalni direktor kompanije.

"Hornbach Baumarkt" je saopštio da je osnovao pridružnice u Srbiji kako bi se pripremio za ulazak na srpsko tržište.

Prioriteti razvoja uključuju izbor odličnih lokacija i sticanje novih regionalnih dobavljača. Iz kompanije su za portal "Retail Serbia" istakli da ne očekuju da će se prve mega prodavnice otvoriti pre kraja 2027. godine.

Erik Harš, generalni direktor kompanije, rekao je:

- Milioni kupaca u devet evropskih zemalja cene našu stručnost kao vodeće "uradi sam" prodavnice. Da bismo u budućnosti ubedili još više ljudi u naš asortiman i stručnost, želimo da nastavimo organski rast. U Srbiji, zemlji sa tako dugom i bogatom istorijom i tako raznovrsnom kulturom, vidimo veliki potencijal za ovo.

Jan Hornbah, član upravnog odbora kompanije, povodom ulaska na srpsko tržište, izjavio je:

- 2007. godine otvorili smo našu prvu prodavnicu u Rumuniji, susednoj zemlji Srbije. Danas tamo veoma uspešno poslujemo sa 11 Hornbah centara. Nadamo se uspešnom poslovanju i u Srbiji. Čitav projekat je u fazi planiranja, tako da nismo u mogućnosti da dajemo čvrste izjave o otvaranju prvih prodavnica.

- Na pravom smo putu sa celim projektom ulaska u Srbiju. Ovo je još jedna istorijska prekretnica za uspešan razvoj naše kompanije - dodao je Jan Hornbah.

Hornbah Holding posluje iz 176 centara u devet evropskih zemalja. U fiskalnoj 2024/25. godini, grupa je ostvarila neto prodaju od 6,2 milijarde evra. Hornbah je jedan od pet najvećih „uradi sam“ prodavaca i trenutno zapošljava oko 25.000 ljudi.