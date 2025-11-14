Slušaj vest

Beograd je decenijama unazad poznat po dobrom stilu i velikom broju butika koji sijaju na svakom ćošku. Gotovo je nemoguće odoleti elegantnim modnim komadima. Međutim, mnogi se pitaju da li je danas moguće obući se dobro, a da se ne potroši mnogo novca.

Koliko danas vredi 12.000 dinara (oko 100 eura) i da li je moguće uklopiti jednu kombinaciju koja izgleda skupo u isti iznos, odlučila sam da i sama proverim u šoping centru Galerija.

Razgledajući izloge koji mirišu na italijansku eleganciju, ali i one malo povoljnije, naišla sam na pregršt krpica iz najnovije zimske kolekcije.

Foto: Kurir

Već na samom početku, oči ne znaju gde pre da gledaju - nema čega nema, što se kod nas kaže, od kape do veša.

Prva stanica je Pista. U mojoj glavi za samo pet minuta, tri odevne kombinacije - odmah sam znala da ću izaći punih ruku.

Odlučila sam se za sive pantalone, koje će mi biti omiljeni komad u ormanu, krojene tako da istaknu figuru. Cena je 6.590 dinara. Uz to i rolku iste boje sa kratkim rukavima. Cena je i više nego pristupačna, svega 3.790 dinara. U ovom outfitu izgledaćete kao da ste upravo sišli sa modne piste.

Foto: Marko Karović

Ukoliko ste ljubitelj crne varijante koja se može da se uklopi sa svakom torbicom, cipelama ili štiklama, iste takve pantalone možete kupiti po istoj ceni. Elegantna crna rolka u kombinaciji sa crnim pantalonama, uvek je pun pogodak. Njena cena je 4.290 dinara.

Foto: Marko Karović

Taman kada sam mislila da je šoping u Pisti završen, ugledala sam dužu suknju, koja me je ostavila bez daha. Iako sam ljubitelj mini-suknji i kratkih haljina, materijal i kroj ove suknje koja odiše luksuzom su prevagnuli. Iznos je malo veći, 7.590.

Odmah sam videla i majicu koja ispunjava moju zamisao. Prava mala modna poslastica košta svega 3.790 dinara.

Foto: Marko Karović

Nastaviljam šoping u povoljnijim brendovima. Sledeće odrediše - Stradivarius.

Probala sam nešto jednostavniju, "basic" kombinaciju, još jednu koju možete uklopiti u budžet od 12.000 dinara. Cena suknje iznosi 2.590 dinara, dok je džemper 2.390 dinara. Iz prodavnice izlazim sa još jednim udobnim, dnevnim ili večernjim stajlingom.

Foto: Kurir

Vreme je da obilazak prodavnica privodim kraju, naravno, neumorna od šopinga, ali obaveze čekaju.

Rekoh, ma još "samo pet minuta". Ulazim u Beršku i nailazim na ekstravagantne komade. Kožni šorts koji perfektno stoji, po ceni od 2.590 dinara i ležeran, moderan strukirani džemper, sa pufnastim rukavima koji košta 2.990 dinara.

Pogled su mi odvukle i bež čizmice sa belim grejačima po ceni od 4.570 dinara.

Foto: Marko Karović

Uz pažljiv odabir i dobar osećaj za modu, za 12.000 dinara, a i manje, može se sastaviti jedna kvalitetna i efektna kombinacija koja izgleda skupo, ali ne prelazi zadati budžet.

Stil nije stvar novca, već ukusa i umeća da se pravi komadi spoje na pravi način tako da izgledate kao milion dolara.