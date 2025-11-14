LANA JE OTIŠLA U TRŽNI CENTAR U BEOGRADU SA 100€, NAKUPOVALA PUNE KESE I OSTAO JOJ KUSUR: Ne treba mnogo za izgled od "milion dolara" (FOTO)
Beograd je decenijama unazad poznat po dobrom stilu i velikom broju butika koji sijaju na svakom ćošku. Gotovo je nemoguće odoleti elegantnim modnim komadima. Međutim, mnogi se pitaju da li je danas moguće obući se dobro, a da se ne potroši mnogo novca.
Koliko danas vredi 12.000 dinara (oko 100 eura) i da li je moguće uklopiti jednu kombinaciju koja izgleda skupo u isti iznos, odlučila sam da i sama proverim u šoping centru Galerija.
Razgledajući izloge koji mirišu na italijansku eleganciju, ali i one malo povoljnije, naišla sam na pregršt krpica iz najnovije zimske kolekcije.
Već na samom početku, oči ne znaju gde pre da gledaju - nema čega nema, što se kod nas kaže, od kape do veša.
Prva stanica je Pista. U mojoj glavi za samo pet minuta, tri odevne kombinacije - odmah sam znala da ću izaći punih ruku.
Odlučila sam se za sive pantalone, koje će mi biti omiljeni komad u ormanu, krojene tako da istaknu figuru. Cena je 6.590 dinara. Uz to i rolku iste boje sa kratkim rukavima. Cena je i više nego pristupačna, svega 3.790 dinara. U ovom outfitu izgledaćete kao da ste upravo sišli sa modne piste.
Ukoliko ste ljubitelj crne varijante koja se može da se uklopi sa svakom torbicom, cipelama ili štiklama, iste takve pantalone možete kupiti po istoj ceni. Elegantna crna rolka u kombinaciji sa crnim pantalonama, uvek je pun pogodak. Njena cena je 4.290 dinara.
Taman kada sam mislila da je šoping u Pisti završen, ugledala sam dužu suknju, koja me je ostavila bez daha. Iako sam ljubitelj mini-suknji i kratkih haljina, materijal i kroj ove suknje koja odiše luksuzom su prevagnuli. Iznos je malo veći, 7.590.
Odmah sam videla i majicu koja ispunjava moju zamisao. Prava mala modna poslastica košta svega 3.790 dinara.
Nastaviljam šoping u povoljnijim brendovima. Sledeće odrediše - Stradivarius.
Probala sam nešto jednostavniju, "basic" kombinaciju, još jednu koju možete uklopiti u budžet od 12.000 dinara. Cena suknje iznosi 2.590 dinara, dok je džemper 2.390 dinara. Iz prodavnice izlazim sa još jednim udobnim, dnevnim ili večernjim stajlingom.
Vreme je da obilazak prodavnica privodim kraju, naravno, neumorna od šopinga, ali obaveze čekaju.
Rekoh, ma još "samo pet minuta". Ulazim u Beršku i nailazim na ekstravagantne komade. Kožni šorts koji perfektno stoji, po ceni od 2.590 dinara i ležeran, moderan strukirani džemper, sa pufnastim rukavima koji košta 2.990 dinara.
Pogled su mi odvukle i bež čizmice sa belim grejačima po ceni od 4.570 dinara.
Uz pažljiv odabir i dobar osećaj za modu, za 12.000 dinara, a i manje, može se sastaviti jedna kvalitetna i efektna kombinacija koja izgleda skupo, ali ne prelazi zadati budžet.
Stil nije stvar novca, već ukusa i umeća da se pravi komadi spoje na pravi način tako da izgledate kao milion dolara.
Pista
Sive pantalone - 6.590 RSD
Siva rolka - 3.790 RSD
Crne pantalone - 6.590 RSD
Crna rolka - 4.290 RSD
Suknja - 7.590 RSD
Bež rolka - 3.790 RSD
Stradivarius
Majica - 2.390 RSD
Mini-suknja - 2.590 RSD
Bershka
Džemper - 2.990 RSD
Šorc - 2.590 RSD
Čizme - 4.569 RSD