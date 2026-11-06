Slušaj vest

Industrijski indeks Dau Džouns porastao je za više od 1.500 poena. Akcije širom tržišta beležile su rast nakon što su demokrate preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa, a predsednik Donald Tramp nagovestio da će prihvatiti izborne rezultate. Ipak, kompanije povezane sa veštačkom inteligencijom zabeležile su gubitke.

Dau Džouns završio je dan u plusu od tri odsto, dok je indeks S&P 500 porastao za 1,6 odsto, a Nasdak za 1,4 odsto.

Brojne kompanije povezane sa veštačkom inteligencijom i data centrima zabeležile su pad akcija zbog pojačanog straha od predstojećih ograničenja za izgradnju i rad data centara. Takva ograničenja mogla bi da budu uvedena i u Teksasu. Tamo je novoizabrana demokratska guvernerka Džina Hinohosa obećala da će odmah uvesti moratorijum na izgradnju data centara.

Zbog tih zabrinutosti, akcije Orakla pale su za gotovo dva odsto, Korviva za skoro 10 odsto, a Envidije za tri odsto.

Akcije Tesle i Spejs Eksa, kompanija koje predvodi Ilon Mask, završile su dan u minusu od približno 3,3, odnosno 3,8 odsto. Mask je tokom ovog izbornog ciklusa potrošio gotovo 450 miliona dolara na podršku republikancima. Obe kompanije imaju sedište u Teksasu, saveznoj državi koja je na ovim izborima promenila političko opredeljenje i prešla u demokratski tabor.

Akcije kompanije Trump Media & Technology Group zaključile su trgovanje padom od gotovo 25 odsto. Dan nakon što se kompanija približila konačnom dogovoru o spajanju sa kompanijom TAE Technologies.

Pretnja po AI

Kongres pod kontrolom demokrata predstavlja pretnju za kompanije iz sektora veštačke inteligencije i njihove rukovodioce zbog mogućnosti uvođenja oštrijih propisa, trenutnih moratorijuma na razvoj data centara, kao i saslušanja i istraga. Ta mogućnost već je doprinela tome da Ilon Mask i Majkl Del izgube milijarde dolara. Drugi milijarderi su zabeležili rast bogatstva, pošto je smanjenje političke neizvesnosti ojačalo tržišta.

Akcije Amazona, Alfabeta, Majkrosofta i Epla porasle su u sredu, dok su investitori reagovali na stabilnije političko okruženje i očekivanja da će demokrate ograničiti ogromnu potrošnju pojedinih velikih tehnoloških kompanija na veštačku inteligenciju.

Spejs Eks, Tesla, Del, Envidija i SoftBank zabeležili su pad akcija, jer izborni rezultati pojačavaju zabrinutost zbog mogućeg usporavanja izgradnje data centara usled regulatornih ograničenja. Ilon Mask je pretrpeo veliki udarac zbog svoje uloge jednog od najvećih finansijera republikanaca.

Milijarderi dobitnici

Procena neto bogatstva Džefa Bezosa porasla je za 13,7 milijardi dolara, na 384,2 milijarde dolara. Akcije Amazona skočile su za sedam odsto u postizbornom rastu tržišta, prema Forbes listi milijardera u realnom vremenu.

Leri Pejdž, jedan od osnivača Gugla, uvećao je bogatstvo za 8,3 milijarde dolara, na procenjenih 241,1 milijardu dolara. Sergej Brin dodao je svom bogatstvu još 7,6 milijardi dolara. To se dogodilo nakon što su akcije Alfabeta porasle, oporavljajući se od prošle nedelje. Tada je kompanija zabeležila najveći jednodnevni gubitak tržišne vrednosti izražen u dolarima.

Bivši izvršni direktor Majkrosofta Stiv Balmer uvećao je svoje bogatstvo za 8,8 milijardi dolara usled rasta akcija kompanije. Tokom prepodnevnog trgovanja u sredu dostigle su istorijski maksimum od 557,39 dolara po akciji, u okviru šireg oporavka tržišta.

Akcije Volmarta porasle su za 4,5 odsto, čime je bogatstvo porodice Roba Voltona uvećano za pet milijardi dolara, bogatstvo porodice Džima Voltona za 4,9 milijardi, a bogatstvo Elis Volton za 4,8 milijardi dolara.

Milijarderi gubitnici

Ilon Mask izgubio je 34,5 milijardi dolara zaključno sa podacima u podne po istočnoameričkom vremenu, nakon što su akcije Spejs Eksa i Tesle pale. Njegovo procenjeno bogatstvo tako je smanjeno na 867,2 milijarde dolara.

Bogatstvo Majkla Dela smanjeno je za 11,3 milijarde dolara, na 213,4 milijarde dolara. Akcije kompanije Del pale su osam odsto u okviru šire rasprodaje tehnoloških akcija.

Džensen Hvang, izvršni direktor Envidije, izgubio je 3,2 milijarde dolara. Time je njegovo procenjeno bogatstvo palo na 176,1 milijardu dolara. Akcije kompanije su pale zbog sve veće zabrinutosti investitora u pogledu profitabilnosti ogromnih ulaganja u veštačku inteligenciju.