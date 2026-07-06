Slušaj vest

Najnoviji izveštaj "Hurun Global Rich List” za 2026. godinu ponovo ukazuje na neprikosnovenu ekonomsku dominaciju Kine i Sjedinjenih Američkih Država, koje ubedljivo vode po broju svetskih milijardera.

Kina prednjači po broju milijardera

Na samom vrhu ove liste našla se Kina, koja trenutno broji čak 1.110 pojedinaca sa bogatstvom većim od milijardu dolara. Sjedinjene Američke Države su na stabilnoj drugoj poziciji sa tačno 1.000 milijardera, dok treće mesto pripada Indiji. Ova zemlja, sa svojih 308 milijardera, nastavlja da potvrđuje svoj ubrzan i snažan privredni rast.

U Evropi Nemci na vrhu

Kada je reč o evropskom kontinentu, najveća koncentracija ekstremno bogatih ljudi zabeležena je u Nemačkoj, koja ima 171 milijardera. Za njom slede Ujedinjeno Kraljevstvo sa 150 i Švajcarska sa 114 takvih bogataša. Sedmu poziciju u svetu zauzima Rusija sa 105 milijardera, dok krug od deset vodećih država zatvara Francuska, u kojoj živi 71 milijarder.

Nakon vodeće desetorke, slede države poput Brazila, Kanade i Italije, a zavidnim brojem milijardera mogu se pohvaliti i Australija, Singapur, Indonezija i Japan. Daljom analizom liste uočava se grupa zemalja koju čine Tajland, Južna Koreja, Švedska i Turska, od kojih svaka na svojoj teritoriji broji između 35 i 40 pojedinaca čije se bogatstvo meri u milijardama.

U UAE 28 milijardera

Globalna distribucija kapitala pokazuje i da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju 28 milijardera, dok Meksiko i Monako beleže po 27. Saudijska Arabija je dom za 17 milijardera, a Filipini i Malezija imaju po 16. Nešto manji broj najbogatijih ljudi na planeti registrovan je u Čileu, Danskoj i Austriji, dok ostatak ove prestižne liste čine pojedinci iz brojnih drugih zemalja širom sveta koje u izveštaju nisu detaljnije analizirane.