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Sve više bogatih pojedinaca bira da živi u Italiji, Grčkoj i Švajcarskoj, dok Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka i Francuska sve teže uspevaju da zadrže svoje imućne stanovnike, pokazuje novi izveštaj.

Bogati migranti sve više zaobilaze nekada najpoželjnije evropske destinacije - Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Nemačku.

Novo istraživanje o migracijama osoba sa visokim neto bogatstvom, koje je sprovela konsultantska kompanija Henley & Partners, specijalizovana za planiranje boravka i državljanstva putem investicija, ukazuje na sve izraženije razlike među evropskim državama.

Dok pojedine zemlje dodatno učvršćuju svoju poziciju kao atraktivne destinacije za globalno mobilne bogataše, najveće evropske ekonomije suočavaju se sa sve većim izazovima u zadržavanju svojih imućnih građana.

Novi način rangiranja

Ovonedeljni izveštaj Henley Private Wealth Migration Report 2026 razlikuje se od prethodnih izdanja. Umesto da prikazuje koliko se milionera doselilo ili odselilo iz određene zemlje, sada rangira države prema Indeksu konkurentnosti za mobilnost bogatstva, koji se ocenjuje na skali od 0 do 100.

Što je rezultat viši, zemlja se smatra privlačnijom za imućne pojedince koji žele da promene mesto boravka. Ocena se formira na osnovu faktora kao što su poreski sistem, vladavina prava, kvalitet života i politička stabilnost.

Rezultate ovog istraživanja treba tumačiti sa određenom dozom opreza. Dan Neidle, osnivač neprofitne organizacije Tax Policy Associates i nekadašnji direktor poreskog sektora u advokatskoj kancelariji Clifford Chance u Velikoj Britaniji, javno je doveo u pitanje pouzdanost podataka o migracijama koje objavljuju Henley & Partners i njihov istraživački partner New World Wealth. On smatra da metodologija prikupljanja podataka nije dovoljno precizna da bi sa sigurnošću pratila kretanje milionera.

Iz kompanije Henley navode da njihovi podaci prvenstveno služe za prikazivanje opštih trendova, a ne kao precizna evidencija broja migranata.

Treba imati u vidu i da kompanija, koja pruža usluge savetovanja u vezi sa sticanjem boravka i državljanstva, ima poslovni interes u oblasti međunarodne mobilnosti bogatih pojedinaca, što predstavlja važan kontekst prilikom tumačenja rezultata.

Zemlje koje najviše privlače bogate migrante

Na vrhu evropske liste našao se Kipar sa ocenom 73,5. Slede Holandija (72,8), Portugal (72,5) i Italija (72,3), dok su Švajcarska (70,8) i Grčka (70,5) takođe među najbolje rangiranim državama.

Međutim, sam plasman ne govori celu priču. Iako su Kipar, Holandija i Portugal ostvarili više ocene, izveštaj posebno izdvaja Italiju, Grčku i Švajcarsku kao neke od najprivlačnijih destinacija za bogate migrante.

Italija

Treća najveća ekonomija Evrope ostvarila je rezultat od 72,3. Prema izveštaju, interesovanje imućnih stranaca podstiču paušalni poreski režim za nove rezidente, povoljan sistem oporezivanja nasledstva i pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije. Milano se pritom sve više razvija kao finansijski centar i sedište porodičnih investicionih kancelarija (family offices).

Grčka

Sa ocenom 70,5, Grčka je, prema autorima izveštaja, jedan od najvećih dobitnika promena na evropskom tržištu investicionih migracija. Tome su doprineli ukidanje programa „zlatne vize“ u Španiji i odustajanje Portugala od modela koji je omogućavao dobijanje boravka kupovinom nekretnina.

Švajcarska

Švajcarska je ostvarila rezultat 70,8 i privlači pre svega one koji traže političku stabilnost i sigurnost za očuvanje kapitala u uslovima sve veće geopolitičke neizvesnosti.

Zemlje koje gube privlačnost

Na drugom kraju liste nalaze se neke od najvećih evropskih ekonomija koje Henley i dalje smatra konkurentnim, ali pod sve većim pritiskom: Nemačka (69,7), Norveška (69,0), Ujedinjeno Kraljevstvo (68,3) i Francuska (65,7).

Kompanija posebno ukazuje na rastući pritisak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Broj zahteva klijenata sa britanskom adresom povećan je za 15 odsto između 2024. i 2025. godine.

Velika Britanija je ujedno napredovala sa 20. mesta među tržištima iz kojih dolaze novi klijenti kompanije 2018. godine do toga da se danas redovno nalazi među prvih pet.

Prema izveštaju, razlozi za to su ukidanje poreskog režima za tzv. non-dom rezidente, izmene poreza na nasledstvo, gašenje programa Tier 1 Investor Visa i šira fiskalna neizvesnost.

Slični trendovi primećeni su i u Nemačkoj i Francuskoj. Henley je zabeležio rast od 16 odsto u broju upita nemačkih državljana između kraja 2025. i početka 2026. godine, dok je Francuska sa liste 40 najznačajnijih tržišta u 2024. godini dospela među 15 najvećih već 2026.

Kako navodi Ginter Dobrauc-Saldapenna, direktor kompanije za Evropu, ove dve zemlje „nisu postale neprivlačne“, već su izgubile prednost u oblastima koje su najvažnije za međunarodnu mobilnost bogatstva, dok su konkurentske destinacije unapredile svoju ponudu.

Šira globalna slika

Van Evrope, Ujedinjeni Arapski Emirati ostvarili su jedan od najboljih rezultata u istraživanju - 85,3. Uprkos regionalnim tenzijama, zemlja i dalje privlači bogate pojedince, pri čemu većina njih želi da diverzifikuje mesto boravka, a ne da trajno napusti svoju matičnu državu.

Na posebnoj listi globalnih lidera prvo mesto zauzeo je Singapur sa ocenom 79,5, dok je Novi Zeland drugi sa rezultatom 75,8.

Sjedinjene Američke Države, međutim, predstavljaju ono što Henley naziva paradoksom. Iako su i dalje vodeći svetski centar za stvaranje bogatstva, ostvarile su relativno skromnu ocenu od 62,3, dok se broj prijava američkih državljana kompaniji udvostručio tokom 2025. godine.

Gotovo polovina tih prijava odnosila se na evropske programe boravka i državljanstva, što, prema Henleyju, pokazuje sve veće interesovanje imućnih Amerikanaca za mogućnost života i sticanja državljanstva u inostranstvu.

Izveštaj zaključuje da ovi trendovi ukazuju na širu promenu u globalnim migracijama bogatih pojedinaca, pri čemu sve veći broj evropskih država međusobno konkuriše za privlačenje međunarodno mobilnog kapitala i talenata.