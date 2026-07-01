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Prvi ovogodišnji toplotni talas nije pogodio samo Hrvatsku, već i celu Evropu. Brojni građani koji još nisu rezervisali letovanje traže povoljan smeštaj, a mladi par iz Bosne i Hercegovine na Reditu zamolio je korisnike za preporuke.

"Dečko i ja (oboje imamo 23 godine) planiramo ovog leta da idemo na more u Hrvatskoj, ali nikako ne možemo da odlučimo gde. Prošle godine smo bili u Vodicama i stvarno nam je bilo sjajno. Ove godine razmišljali smo o Makarskoj, ali sam pročitala dosta komentara da su ogromne gužve i da su plaže prepune.

Voleli bismo neko mesto gde nije bukvalno čovek do čoveka, ali da ipak ima malo noćnog života, restorana, kafića i da nije baš potpuno mirno mesto. Dakle, neka zlatna sredina. Pošto smo studenti, budžet nam nije veliki. Za smeštaj bismo mogli da izdvojimo oko 80 evra po noći. Ako imate preporuke iz ličnog iskustva, pišite. Gde vam je bilo najlepše i šta biste preporučili mladom paru?", napisali su na popularnoj društvenoj platformi.

Jedna korisnica odgovorila je:

"Brela su meni najlepše mesto na kojem sam ikada bila, ali mislim da su više za porodice i ljude koji žele mir. Nema nekog noćnog života, osim svirki u okviru hotela ili uličnih nastupa, pa ne znam da li bi vam to odgovaralo".

"Sve je jako skupo"

Jedan korisnik imao je jasno upozorenje:

"Makarsku zaobiđite u širokom luku. Na plažu moraš da odeš u osam ujutru da nađeš dobro mesto, a i kada ga nađeš, vrlo brzo ćeš biti okružen ljudima sa svih strana, na pola metra udaljenosti. Užas!"

Drugi je preporučio:

"Brist ili Gradac ako ćete na kopno, a Vis ako želite na ostrvo. Bio sam na Visu nedavno i stvarno mislim da je to najlepše ostrvo u Hrvatskoj. Naravno, skuplje je, pa ne znam da li se uklapa u vaš budžet".

Istra jeftinija od Dalmacije

Još jedan korisnik preporučio je Istru.

"Bez obzira na to gde ćete biti smešteni – Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Funtana, Vrsar ili Fažana – Istra je fantastična za obilazak, uključujući i njenu unutrašnjost. Gostoprimstvo i kvalitet usluge su na visokom nivou, a cene su niže nego u Dalmaciji.

Ako ne želite velike gužve, jedino vam Pulu i mesta južno od nje, poput Premanture i Medulina, ne bih preporučio kao bazu. Za jednodnevni obilazak svakako.

Druga opcija je moje omiljeno ostrvo u Hrvatskoj, koje još nije previše razvikano – Rab. Tamo je atmosfera mirnija, ponuda odlična, priroda prelepa, a ima mnogo plaža za svačiji ukus - od stenovitih, koje ja najviše volim, preko šljunkovitih do peščanih, s tim da ove poslednje nisu prepune ljudi kao na mnogim drugim mestima".

Na kraju, jedan korisnik je zaključio:

"Šolta, Murter i Pag. Iskreno, ne znam kakve su sada cene i nadam se da ćete pronaći pristojan smeštaj za taj novac, jer je sve postalo veoma skupo. Ja sam iz Hrvatske, ali mi iskreno ne pada na pamet da letujem na našem prelepom Jadranu upravo zato što su cene postale bezobrazno visoke".