Slušaj vest

Brojni građani koji još nisu rezervisali svoje letovanje traže prihvatljive cene smeštaja i lokacije širom Jadrana koje ih neće oterati u debeli minus.

U toj potrazi, crnogorski primorski grad Sutomore izdvaja se kao apsolutni pobednik u kategoriji povoljnog letovanja. Prema najnovijim izveštajima, ovo mesto nudi cene koje je teško nadmašiti na ostatku Jadrana. Naime, u ovom gradu apartmani se mogu pronaći već od 20 evra po noćenju, što ovu destinaciju svrstava među najpovoljnije opcije na crnogorskoj obali. Cene variraju u zavisnosti od lokacije, udaljenosti od plaže i opremljenosti smeštaja, ali i dalje ostaju vrlo konkurentne u odnosu na druga popularna odredišta u regionu.

Svakodnevni troškovi na primorju

Čak i svakodnevni troškovi prate ovaj povoljan trend, a cene su prilagođene prosečnom turisti:

Kafa u ugostiteljskim objektima košta oko 1,5 evra.

Doručak se može pronaći već od 4 evra.

Najam ležaljki na plažama kreće se od 10 do 15 evra, u zavisnosti od lokacije i dodatnih usluga koje nude plažni barovi.

Ugostitelji, kako se navodi, nastoje da zadrže ravnotežu između cena i turističkog prometa kako bi tokom sezone privukli što veći broj gostiju.

Hrvatske destinacije znatno skuplje

S druge strane, sedmodnevni odmor u Neumu, jedinom gradu Bosne i Hercegovine na moru, može se organizovati za manje od 300 evra, dok cene u hrvatskim turističkim centrima poput Dubrovnika i Hvara dostižu znatno veće iznose.

U tim destinacijama, cene apartmana u špicu sezone kreću se od 75 pa sve do preko 1.900 evra za samo jednu noć, što ih čini nedostupnima za prosečnog turistu. Ta ogromna razlika u ceni smeštaja, ali i svakodnevnih troškova, gura Sutomore u prvi plan kao logičan izbor za porodice, mlade i sve one koji traže autentično mediteransko iskustvo bez trošenja ogromne svote novca.

Suočeni sa visokom inflacijom u Evropskoj uniji i nepredvidivom geopolitičkom klimom, turisti postaju sve oprezniji i racionalniji pri planiranju putovanja. Mnogi od njih odlažu rezervacije za poslednji trenutak, tražeći najpovoljnije ponude i destinacije koje nude najbolji odnos cene i kvaliteta. Davno je prošlo vreme kada je samo lokacija uz more bila dovoljan mamac – današnji putnici traže kompletno, a pre svega cenovno prihvatljivo iskustvo.