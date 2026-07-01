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U izveštaju na 927 stranica, on je prijavio 635 miliona dolara od autorskih prava za Tramp meme novčić, čija je vrednost naglo pala otkako ga je lansirao nekoliko dana pre stupanja na dužnost.

Takođe je prijavio preko 500 miliona dolara prihoda od kompanije World Liberty Financial, kripto firme koju su osnovali njegovi sinovi i deca njegovog specijalnog izaslanika, Stiva Vitkofa. Zaradio je i milione od nekretnina i predmeta sa Trampovim brendom.

Zarada iz njegovog najnovijeg finansijskog izveštaja daleko nadmašuje onu prethodnu za 2024. godinu, kada je Tramp prijavio prihod od preko 600 miliona dolara.

Pitanje sukoba interesa i stav Bele kuće

Bela kuća, koja je više puta naglasila da je Donald Tramp svoje poslovanje preneo u fond kojim upravljaju njegovi sinovi, ponovo je demantovala postojanje bilo kakvog sukoba interesa i negirala da on profitira od predsedničke funkcije.

Zamenica sekretara za štampu Bele kuće, Ana Keli, izjavila je da je predsednik s ponosom učinio SAD „kripto prestonicom sveta”.

„Ni predsednik ni njegova porodica nikada nisu učestvovali – niti će ikada učestvovati – u sukobu interesa”, navela je ona u saopštenju.

Dekoracije Bele kuće za Noć veštica Foto: Andrew Thomas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Svi potezi predsednika Trampa i njegove administracije preduzimaju se u najboljem interesu američkog naroda – a svi takozvani 'novinari' koji tvrde suprotno samo recikliraju isti, umorni i lažni narativ koji demokrate i tradicionalni mediji forsiraju već deceniju.”

Sam predsednik je takođe istakao da on ne podleže saveznim zakonima o sukobu interesa. Ričard Pejnter, bivši glavni advokat za etiku u Beloj kući za vreme Džordža V. Buša, izjavio je za BBC da je „izvanredno” to što je Tramp zaradio milijardu dolara od kriptovaluta. „Naravno da je reč o sukobu interesa”, rekao je on.

Vil Voker-Arnot, direktor za privatne klijente u finansijskoj grupaciji Raymond James, rekao je: „Džimi Karter je svoju farmu kikirikija predao na upravljanje slepom fondu, a Džordž V. Buš je prodao svoj udeo u timu Texas Rangers pre nego što je postao predsednik, dok se čini da Tramp posluje na sasvim drugačiji način i zarađuje ogroman novac preko ove porodične kripto kompanije.”

Od kriptoskeptika do lidera industrije

Tramp je nekada kritikovao kriptovalute, a poznato je da je 2021. godine nazvao bitkoin „prevarom” i „katastrofom koja samo što se nije dogodila”.

Međutim, tokom svoje predsedničke kampanje tri godine kasnije, Tramp je rekao da želi da učini SAD „kripto prestonicom planete”. Jedan od njegovih prvih poteza kada se prošle godine vratio u Belu kuću bila je izvršna naredba za „podršku odgovornom rastu” kripto industrije.

Po povratku u Belu kuću, Tramp je zauzeo prijateljski pristup prema kripto industriji, čak i u trenucima kada su kompanije povezane sa njegovom porodicom izdavale digitalne tokene.

Foto: Shutterstock

U julu prošle godine, predsednik je potpisao GENIUS zakon, sa ciljem da „učini Ameriku neprikosnovenim liderom u digitalnoj imovini”.

Šef finansijskog regulatornog tela (Komisija za hartije od vrednosti i berze), koga je imenovao Tramp, takođe se smatra saveznikom kripto industrije. Otkako je stupio na dužnost u aprilu 2025. godine, Pol Atkins je preusmerio agenciju sa strogog pristupa regulacije putem kažnjavanja, koji je praktikovao njegov prethodnik.

Trampove Biblije, satovi i parfemi

Izveštaj pokazuje da njegova zarada od kriptovaluta daleko zasenjuje prihod od njegovog poslovanja sa nekretninama, koje ga je prvobitno proslavilo. Njegovi prihodi u ovom sektoru obuhvataju:

122 miliona dolara od golf kluba u Doralu (Florida).

77 miliona dolara od kluba Mar-a-Lago.

Više od 30 miliona dolara ponaosob od golf klubova u Bedminsteru (Nju Džersi), Jupiteru (Florida) i Turnberiju (Škotska).

Pored nekretnina, Tramp je zaradio milione od drugih poslovnih poduhvata, što uključuje 4,7 miliona dolara od autorskih prava za satove sa Trampovim brendom, kao i od prodaje Trampovih Biblija, patika, parfema i gitara.

Prva dama Melanija Tramp takođe je navela svoje prihode iz 2025. godine u ovom izveštaju:

10,7 miliona dolara od „ugovora o licenciranju” u vezi sa dokumentarnim filmom o njoj.

6 miliona dolara od prodaje NFT-jeva (digitalnih slika koje se prodaju na internetu).

Zarada od pravnih postupaka

Predsednik je prijavio i oko 86,5 miliona dolara prihoda od poravnanja iz različitih pravnih postupaka:

24,5 miliona dolara od kompanije Meta,

22 miliona dolara od Jutjuba (YouTube),

16 miliona dolara iz tužbe protiv mreže ABC,

16 miliona dolara od CBS Broadcasting i CBS Interactive,

8 miliona dolara od platforme X.

Ipak, Bela kuća je saopštila da je veći deo tog novca otišao za Trampovu buduću predsedničku biblioteku ili jednoj neprofitnoj organizaciji posvećenoj održavanju parkova u oblasti Vašingtona.

Prema listi najbogatijih ljudi na svetu koju je sastavio magazin Forbs, Trampovo bogatstvo se sada procenjuje na 6 milijardi dolara – u poređenju sa 2,3 milijarde u 2024. godini. Blumbergov indeks milijardera procenjuje neto vrednost predsednika na čak 7,6 milijardi dolara.

Sa preko 900 stranica, Trampov godišnji izveštaj zasenjuje izveštaje njegovih prethodnika. Primera radi, finansijski izveštaj Džoa Bajdena za njegovu poslednju punu godinu na funkciji imao je svega 11 stranica.