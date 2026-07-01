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Republički geodetski zavod (RGZ) obaveštava javnost da je privremeno odložio početak postupka izlaganja podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima za područje opštine Čajetina, zbog nedopustivih pokušaja političkog pritiska i zloupotrebe zakonom propisanog postupka.

RGZ odlučno odbacuje svaki pokušaj da se postupak koji služi zaštiti imovinskih prava građana pretvori u sredstvo političkog obračuna, lične promocije i pritiska na državne službenike. Postupak izlaganja nije politička pozornica. To je zakonom uređen postupak u kojem se utvrđuju činjenice, štiti pravna sigurnost i obezbeđuje tačnost evidencije o nepokretnostima. U tom postupku ne sme biti mesta za političke ucene, javne pritiske i pokušaje nametanja političke kontrole.

Spor oko predstavnika građana u Komisiji

Posebno je neprihvatljiv pokušaj da se mesto predstavnika građana u Komisiji, koje zakon predviđa kao garanciju poverenja javnosti, pretvori u instrument lokalne političke vlasti. Predstavnik građana mora biti predstavnik građana, a ne nosilac političke funkcije koji istovremeno vodi javnu kampanju protiv institucija koje sprovode postupak.

Opština Čajetina je, uprkos jasnim upozorenjima RGZ, za predstavnika građana predložila predsednika opštine Milana Stamatovića. Reč je o licu koje obavlja najvišu lokalnu političku funkciju i koje istovremeno javno nastupa kao politički akter u pitanjima koja mogu biti predmet rada Komisije.

Sukob interesa

Posebno zabrinjava činjenica da je Opština Čajetina istovremeno i stranka u postupku izlaganja kada su u pitanju nepokretnosti i prava čiji je nosilac ili zastupnik jedinica lokalne samouprave.

Upravo zato je njeno insistiranje da predsednik opštine bude i predstavnik građana još neprihvatljivije, jer se time građanima faktički oduzima zakonom garantovano pravo da u postupku imaju svog nezavisnog predstavnika. Umesto predstavnika građana, lokalna vlast pokušava da postavi sopstvenog političkog predstavnika, čime se građani isključuju iz postupka koji neposredno odlučuje o njihovim imovinskim pravima.

RGZ je od Opštine Čajetina zatražio jedino da poštuje svrhu zakona i predloži drugo lice koje neće dovesti u pitanje nezavisnost, nepristrasnost i verodostojnost rada Komisije. Taj razuman i zakonit zahtev je odbijen.

Upozorenje Republičkog geodetskog zavoda

Takvo postupanje predstavlja otvoren pokušaj političkog preuzimanja mesta koje zakon namenjuje građanima. Kada lokalna vlast odbije da predloži bilo kog drugog građanina, a insistira da to bude isključivo predsednik opštine, jasno je da cilj nije zaštita građana, već politička kontrola postupka. RGZ neće dozvoliti da građanima bude uskraćeno zakonom garantovano pravo da ih u postupku predstavlja nezavisan predstavnik građana.

Upozorenje RGZ

Svaki pritisak na rad Komisije, državne službenike i zakonom propisan postupak je nedopustiv i štetan po interese građana. Institucije nisu sredstvo za političke kampanje, niti se imovinska prava građana smeju koristiti kao povod za javne obračune.

Nosioci javnih funkcija imaju obavezu da štite zakonitost i poverenje u institucije, a ne da ih podrivaju radi političke koristi. Zakon mora biti iznad svake političke ambicije, a postupci koji se tiču imovinskih prava građana moraju biti zaštićeni od dnevnopolitičkih pritisaka.

Iz navedenih razloga, RGZ je privremeno odložio postupak izlaganja u Čajetini. Postupak će biti nastavljen kada se obezbede uslovi da Komisija radi nezavisno, nepristrasno i bez pritisaka, uz stvarnog predstavnika građana, a ne političkog funkcionera koji zakonom propisan postupak koristi za obračun sa institucijama.