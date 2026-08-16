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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da Ekspo mora biti završen na vreme zbog miliona ljudi koji će doći u Srbiju.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je dolazak još 1.000 kineskih radnika i priznao da je pritisak veliki, ali da bi uspešan završetak čitavog projekta predstavljao veliku pobedu za Srbiju.

Vučić je naglasio da se očekuje dolazak miliona ljudi u Srbiju zbog Ekspa i da zbog toga radovi moraju da budu privedeni kraju. Napomenuo je da država vrši veliki pritisak na sve koji su angažovani na projektu kako bi planirani poslovi bili završeni na vreme.

Prema njegovim rečima, kineske kompanije će dovesti još 1.000 radnika, a sada na red dolaze poslovi na kojima istovremeno može da bude angažovan veliki broj ljudi.

- Nadam se da ćemo sve stići. Pritisak je veliki, ali i mi vršimo pritisak na sve koji rade. Kinezi će dovesti još 1000 radnika, sada dolaze ti pipavi poslovi gde veliki broj radnika može biti angažovan. Ako to uspemo da dovršimo to će biti velika pobeda Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik je tako jasno stavio do znanja da će naredni period biti veoma važan za realizaciju projekta, posebno imajući u vidu obim radova i rokove koji moraju da budu ispoštovani.

Ekspo bi, prema njegovim rečima, trebalo da dovede milione posetilaca u Srbiju, zbog čega je završetak infrastrukture i pratećih objekata jedan od prioriteta u narednom periodu.