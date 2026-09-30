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Španska koaliciona vlada usvojila je novi paket mera u oblasti stanovanja sa ciljem obuzdavanja stambene krize, uključujući zabranu prinudnih iseljenja do 2030. godine i zabranu investicionim kompanijama da kupuju stanove.

Odluka stiže nakon masovnih protesta i slučaja iseljenja 87-godišnje starice u Madridu koji je podigao zemlju na noge.

Bakino izbacivanje pokrenulo proteste

Slučaj Mariarmen Abaskal (87), koja je prošle nedelje na nosilima prinudno izneta iz svog doma i prebačena u bolnicu, postao je simbol stambenog haosa u Španiji. Njen otac je stan prvi put iznajmio još 1956. godine, ali nakon što je nekretninu 2018. preuzela investiciona kompanija "Urbagestión", stanarina je povećana iznad iznosa njene mesečne penzije.

Iako je u međuvremenu postignut načelni dogovor da se vrati u stan, njena sudbina pokrenula je lavinu demonstracija u Madridu, Barseloni i drugim gradovima.

Vlada predvođena premijerom Pedrom Sančezom odobrila je dve uredbe koje stupaju na snagu odmah, ali ih u roku od 30 dana mora potvrditi parlament.

Olakšice za milione ljudi

Nove mere doneće olakšanje za više od pet miliona ljudi.

Paket mera uključuje zabranu prinudnih iseljenja do 2030. godine, automatsko produženje ugovora o zakupu do 2028. godine, zabranu kupovine stanova investicionim kompanijama, kao i strožu regulaciju kratkoročnog najma i iznajmljivanja pojedinačnih soba.

Ministarka stanovanja Izabel Rodrigez pozvala je političke stranke da podrže uredbe u Kongresu.

"Parlament ima priliku da kaže Mariarmen da je njena patnja vredela i da će mnogi ljudi imati koristi od njene borbe", rekla je Rodrigez.

Usvajanje mera u parlamentu biće velika prepreka za levu manjinsku vladu. Desničarske i centrističke stranke već su u aprilu blokirale prethodni pokušaj produženja ugovora o zakupu.

Prema procenama Banke Španije, zemlji nedostaje čak 700.000 stambenih jedinica kako bi se zadovoljila trenutna potražnja.

Zvanični podaci statističkog zavoda INE pokazuju da su cene nekretnina u drugom kvartalu 2026. godine porasle za 12,2 odsto na godišnjem nivou. Istovremeno, troškovi zakupa u protekloj godini skočili su za 8,5 odsto, dok je u Madridu zabeležen rast od 9,7 odsto.