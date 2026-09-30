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Republički geodetski zavod (RGZ) premašio je broj od milion izdatih rešenja u okviru projekta "Svoj na svome“, koji ima za cilj da građanima omogući upis prava svojine na nepokretnostima, saopšteno je iz te institucije.

Kako bi se obrada prijava dodatno ubrzala, RGZ je angažovao sve raspoložive kapacitete, a u postupak su, pored zaposlenih u nadležnim službama za katastar nepokretnosti, uključeni i drugi zaposleni u Zavodu.

V.d. direktora RGZ-a Dalibor Babić istakao je da je dostizanje milion rešenja veliki izazov, ali i da je Zavod preduzeo sve kako bi građani što pre dobili dokument kojim potvrđuju svoje pravo svojine.

"Ta cifra je zaista izazov za Republički geodetski zavod i s obzirom na prioritet ovakvog jednog velikog državnog projekta, mi smo u Republičkom geodetskom zavodu postavili maksimalne kapacitete za sprovođenje tih potvrda i upis prava svojine naših građana. Što znači da svi zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu, pored naših zaposlenih u nadležnim službama za katastar nepokretnosti, su se uključili u postupak izrade odnosno upisa prava svojine“, navodi v.d. direktora Babić.

Rešenja stižu direktno na kućnu adresu

Građanima čiji su zahtevi uspešno rešeni dokumentacija se dostavlja na kućnu adresu, u saradnji sa Poštom Srbije.

Babić je objasnio da dokument koji građani dobijaju ima punu pravnu snagu i može da se koristi u različitim postupcima.

"Dokument koji ima istu snagu kao, da kažem narodski, list nepokretnosti ili vlasnički list, izvod iz baze katastra nepokretnosti i "Lična karta Vaše nepokretnosti“ su dokumenti koji su punovažni. Dokument je nastao kao izvoz podataka iz naše baze i dokument koji bi sve institucije u Srbiji svi građani trebali da tretiraju kao punovažni dokument i može služiti za potrebe građana u bilo kom postupku“, objašnjava Babić.

Građani navode da je procedura sada jednostavnija

Da je rešavanje imovinsko-pravnih pitanja za pojedine građane predstavljalo višegodišnji problem pokazuje i primer Igora Simića iz Šapca.

On navodi da je ranije više puta pokušavao da završi postupak, ali da je zbog obimne dokumentacije i odlazaka na šaltere odustajao.

"Više puta sam pokušavao i negde na pola puta odustanem jer tu je trebalo dokumentacije. Šaltera mnogo. Ja nisam neko ko voli to i i krenem i odustanem i krenem i odustanem...“, iskren je Simić, prisćajući se ranijih prepreka u administrativnom postupku.

Nakon što je obnovio zahtev, njegova nekretnina je uspešno upisana, čime je, kako navodi, konačno rešeno pitanje koje je trajalo decenijama.

"Čista desetka, nema tu mnogo šta da se ocenjuje. To je čekala ova Srbija dug niz godina. Mislim da u selima mnogo objekata ima koji nisu legalizovani, mnogo objekata koje mi na selu smatramo da je to naše i mi to gde nam šta treba zidamo... ne razmišljajući o legalizaciji da to treba legalizovati i da to treba da bude na nama“, poručuje Simić.

Rok za podnošenje prijava produžen do 24. oktobra

Građani koji još nisu podneli prijavu imaju mogućnost da to učine do 24. oktobra, u skladu sa uslovima propisanim za naknadno podnošenje zahteva.

Istovremeno, iz RGZ-a navode da će se prilikom obrade voditi računa o tome kada je objekat izgrađen. Objekti koji su izgrađeni nakon satelitskog snimka iz 2025. godine neće moći da budu obuhvaćeni postupkom.

Prema navodima Zavoda, cilj je da se uz maksimalno angažovanje zaposlenih postupak sprovede što efikasnije i da građani kojima je zahtev odobren dokumentaciju dobiju direktno na svojoj adresi.