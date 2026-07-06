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Temu je i ovog leta jedna od najposećenijih platformi za onlajn kupovinu, a pregled najprodavanijih proizvoda u poslednjih mesec dana pokazuje da kupci najviše traže artikle koji olakšavaju svakodnevicu tokom visokih temperatura.

Na listi dominiraju oprema za automobile, rashladni uređaji, elektronika i proizvodi za dvorište, dok je posebno iznenađenje to što se među deset najprodavanijih našao i veliki bazen.

Suncobran za šoferšajbnu - 548 dinara

Letnje vrućine učinile su ovaj dodatak jednim od najtraženijih proizvoda. Namenjen je zaštiti unutrašnjosti automobila od zagrevanja i UV zračenja, a zbog niske cene našao se među najprodavanijim artiklima.

Prenosivi klima-uređaj sa raspršivačem - 1.405 dinara

Reč je o malom rashladnom uređaju koji kombinuje ventilator i raspršivanje vodene magle. Popularnost ovakvih uređaja raste tokom leta jer predstavljaju povoljniju alternativu klasičnim klima-uređajima.

Android tablet - 8.740 dinara

Za razliku od uvreženog mišljenja da se na Temu kupuju samo sitnice, među najprodavanijim proizvodima našao se i tablet. To pokazuje da kupci sve češće naručuju i skuplju elektroniku preko ove platforme.

Punjivi turbo duvač vazduha - 1.400 dinara

Ovaj uređaj koristi se za čišćenje tastatura, računara, automobila i drugih teško dostupnih mesta. Poslednjih meseci ovakvi električni duvači postali su veoma popularni kao zamena za komprimovani vazduh u spreju.

Kupaći kostimi - od 777 dinara

Letnja sezona povećala je potražnju za kupaćim kostimima, pa su se među najprodavanijim proizvodima našli modeli za žene, ali su trenutno veoma traženi i muški kupaći kostimi različitih krojeva i dezena.

Dron sa dve kamere - 1.911 dinara

Povoljni dronovi već neko vreme privlače pažnju kupaca koji žele da isprobaju snimanje iz vazduha bez velikog ulaganja. Upravo zato ovaj model spada među najprodavanije gedžete na Temu.

Veliki sklopivi bazen za dvorište - 21.657 dinara

Najveće iznenađenje na listi svakako je bazen za dvorište. Za razliku od klasičnih bazena na naduvavanje, ovaj model ima čvrstu konstrukciju i namenjen je višekratnoj upotrebi, što ga čini znatno skupljim od većine proizvoda na Temu.

Torba za pranje patika - 478 dinara

Praktični proizvodi za domaćinstvo i dalje su među najtraženijima. Torba omogućava pranje patika u veš-mašini uz manji rizik od oštećenja obuće i bubnja mašine.

Prednja i zadnja kamera za automobil - 1.207 dinara

Auto-kamere postaju sve popularnije među vozačima, kako zbog snimanja saobraćaja, tako i zbog dodatne sigurnosti u slučaju nezgoda ili oštećenja vozila na parkingu.

Mreža za hlad - 959 dinara

Sa dolaskom visokih temperatura raste i potražnja za mrežama koje stvaraju hlad na terasama, u dvorištima i baštama. Zbog široke primene našle su se među najprodavanijim proizvodima u proteklom periodu.

Važno je napomenuti da se radi o listi najprodavanijih proizvoda na Temu u poslednjih mesec dana, pa se ona menja u skladu sa sezonom i interesovanjem kupaca.

Kupci iz Srbije trebalo bi da imaju u vidu i da je nedavno uveden obračun PDV-a na kupovinu sa Temu. Zbog toga konačan iznos za plaćanje može biti viši od vrednosti prikazane u korpi, jer se porez obračunava u završnom koraku kupovine.