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Prema zvaničnom kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za penzionere iz kategorije zaposleni počeće u petak.

Naime, kako se precizira, isplata penzija za jun penzionerima iz kategorije zaposlenih bilo da penzije primaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili na šalterima isporučnih pošta najavljena je za 10. jul.

Podestimo, penzionerima iz kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika penzije na tekuće račune su uplaćene juče 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i na šalterima pošta početi 6. jula.

U petak novac za 1.419.795 građana

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz maja 2026. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.419.795.

Od ovog broja starosnu penziju prima 943.661 osiguranika, invalidsku penziju 193.892 osiguranika i porodičnu penziju 282.242 korisnika.