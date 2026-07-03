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Mnogi građani prvi put provere svoje podatke u Fondu PIO tek kada se približe penziji. Nekada ih dočekaju neprijatna iznenađenja. Desi se da među podacima koje gledaju nedostaje nekoliko meseci ili godina rada, nema podataka o zaradi ili za pojedine periode rada nema baš nikakvih podataka, čak ni "obične” prijave na osiguranje.

Za budućeg penzionera ovo može da bude veliki problem. Radili ste zaista deset, dvadeset ili trideset godina, ali se prilikom ostvarivanja prava na penziju ne uzima u obzir sećanje na radni odnos. Čak ni to što imate ugovor o radu ili činjenica da se vaše kolege sećaju zajedničkog rada neće uticati na ukupno trajanje staža i visinu penzije. Za to su isključivo bitni podaci koji postoje u službenoj evidenciji Fonda PIO.

Ukoliko neki period nije evidentiran, potrebno je dokazati ga. Što se problem ranije otkrije, veće su šanse da se dokumentacija pronađe i da se podaci dopune.

Ako ste se našli u ovakvoj situaciji i saznali da o nekim periodima vašeg rada nema odgovarajućih podataka, ne očajavajte. U većini slučajeva ovakav problem je rešiv, ali je važno da budete upoznati sa načinima kako i sami možete u tome da pomognete.

Zašto je prijava na osiguranje važna

Kada se utvrdi da neki period nedostaje, prvi korak je da se utvrdi šta tačno nije u redu. Nisu svi problemi isti i od toga zavisi način rešavanja. Nekada nedostaje samo podatak o zaradi, nekada nema evidentiranog staža, a nekada u evidenciji ne postoji podatak da ste uopšte radili. Donekle je jednostavnija situacija kada postoji prijava na osiguranje, ali nedostaju pojedini podaci o trajanju staža ili zaradi. Tada postoji trag da je osoba zaista bila osigurana, pa je postupak dokazivanja uglavnom lakši.

Međutim, ako niste ni prijavljeni na osiguranje, onda situacija može da bude i prilično kompleksna za rešavanje.

Prijava na osiguranje predstavlja osnovni dokaz da je neko lice radilo i zarađivalo - da je bilo zaposleno, obavljalo samostalnu delatnost ili se bavilo poljoprivredom. Zakon propisuje osnove osiguranja i svaki rad kome je osnovni cilj zarada predstavlja osnov za početak perioda staža, odnosno prijavu osiguranja.

Kod samostalnih delatnosti i poljoprivrede problem se lakše rešava. Samostalci su svoju delatnost morali da prijave na odgovarajući način. U zavisnosti od perioda, evidencija postoji ili kod određenih državnih organa ili u Agenciji za privredne registre. Svako ko je vodio preduzetničku radnju ili preduzeće zna na koji način je registrovao tu delatnost, pa tako zna i gde treba da zatraži dokaze.

Mnogi građani dokaze o početku obavljanja delatnosti imaju i u svojim ličnim arhivama i ti dokazi su uglavnom dovoljni da Fond PIO registruje prijavu na osiguranje. Pojedine samostalne delatnosti dokazuju se upisom u evidenciju odgovarajućih reprezentativnih udruženja, poput advokatskih komora, taksi udruženja ili udruženja novinara, muzičara ili sportista. Takve delatnosti dokazuju se odgovarajućim uverenjima koja reprezentativna udruženja izdaju na osnovu službene evidencije.

Šta kada nedostaju podaci

Poljoprivrednici ne treba da imaju čak ni takve dokaze.

Kod njih se retko dešava da je propuštena prijava na osiguranje, a i u slučaju da jeste - oni delatnost dokazuju time što ispunjavaju zakonske uslove u pogledu površine zemljišta koje pripada njihovom poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu. Ukoliko su plaćali doprinose za poljoprivrednu delatnost, ne bi trebalo da imaju probleme u dokazivanju staža.

Zaposleni su u najtežoj situaciji kada im nedostaju podaci. Pre svega, oni ne mogu sami da se prijave. Tu obavezu je imao poslodavac. Ako je poslodavac uredno izvršavao svoje obaveze, problem se obično svodi na pronalaženje podataka koji nedostaju. Nekada je razlog nedostatka prijave obična administrativna greška - dokument postoji kod poslodavca, ali nije evidentiran u bazi matične evidencije.

Međutim, ako zaposleni nikada nije prijavljen, dokazivanje može da bude mnogo komplikovanije. Posebno su problematični slučajevi kada je od zaposlenja prošlo mnogo godina, a firma više ne postoji.

Ukoliko firma u kojoj ste radili i dalje postoji ili ima pravnog sledbenika, situacija je obično povoljnija. Fond PIO tada službenim putem može da zatraži potrebnu dokumentaciju. To može da bude ugovor o radu, dokumenti o godišnjem odmoru, obračuni i kartoni zarada i prisustva na poslu. U suštini, kada se dokazuje radni odnos, svi pisani tragovi iz perioda zaposlenja mogu da utiču na odluku.

Ako poslodavac više ne postoji i nema pravnog sledbenika, onda je neophodno pribaviti svu raspoloživu pisanu dokumentaciju. Period rada ne može da se dokazuje izjavama svedoka već isključivo materijalnim dokazima. Jedan od dokaza je svakako i radna knjižica i zato je dobro čuvati je, bez obzira što ona više nije obavezna u evidenciji perioda osiguranja.

Postojanje prijave ne garantuje i priznavanje staža

Zbog propuštanja roka za blagovremenu prijavu, utvrđivanje svojstva osiguranika je predmet upravnog postupka. Postupak se pokreće po zahtevu poslodavca ili samog osiguranika, a u okviru postupka se razmatraju svi raspoloživi dokazi i donosi se rešenje. Ukoliko se rešenjem utvrdi da je neko lice zaista bilo osiguranik u određenom periodu, to znači da će se i registrovati odgovarajuće prijave u matičnu evidenciju.

Jedna od najčešćih zabuna jeste mešanje pojmova perioda osiguranja i staža osiguranja. Dešava se u praksi da je neko radio, da postoji dokaz o zaposlenju, ali da nema podataka koji pokazuju da su doprinosi za penzijsko osiguranje zaista plaćeni. Ovo se odnosi na sve tri kategorije osiguranika: na zaposlene, samostalce i na poljoprivrednike. Naravno, samostalci i poljoprivrednici sami imaju obavezu uplate doprinosa pa ako su to propustili, mogu sami i da isprave grešku. Međutim, za zaposlene doprinose uplaćuje poslodavac i ne može da se kaže da su oni sami odgovorni ako nema dokaza o uplatama.

Da bi se staž priznao, potrebno je da su u matičnoj evidenciji registrovane prijave o stažu i zaradi (najčešće je to poznati obrazac M-4) u kojima je navedeno trajanje staža, kao i osnovica osiguranja ili isplaćena naknada.

Ukoliko ovih obrazaca nema za pojedine periode, razlog može da bude neki administrativni propust (na primer, pogrešan JMBG zbog čega nije bio moguć unos), ali i to da doprinosi zaista nisu plaćeni. Za periode pre 1994. godine, ukoliko postoji uredna prijava na osiguranje, ne bi trebalo da bude problema u priznavanju staža. Međutim, za novije periode neophodno je dokazati da su doprinosi zaista plaćeni.