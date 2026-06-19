Šta se u Srbiji računa u radni staž, a šta ne: Zbog ovoga građani gube pravo na primanja, proverite na vreme šta država zaista priznaje
Radni staž je jedan od ključnih faktora za odlazak u penziju, ali i za visinu budućih primanja. Ipak, mnogi građani nisu potpuno sigurni šta se tačno računa u staž, a šta ne, što kasnije može dovesti do neprijatnih iznenađenja prilikom ostvarivanja prava na penziju.
U praksi, radni staž nije samo "koliko ste godina radili", već precizno definisan period u kojem su plaćani doprinosi ili su ispunjeni posebni zakonski uslovi.
Šta se računa u radni staž
U osnovi, u radni staž ulazi vreme koje je provedeno u radu uz plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. To uključuje:
- radni odnos kod poslodavca uz urednu uplatu doprinosa,
- samostalnu delatnost (preduzetnici, zanatlije, freelanceri koji plaćaju doprinose
- poljoprivredne osiguranike koji uplaćuju doprinose,
- period rada u državnim i javnim institucijama uz prijavu i uplatu doprinosa.
Takođe, u staž može da uđe i vreme provedeno na određenim plaćenim ili zakonom priznatim naknadama, u zavisnosti od propisa.
Periodi koji se takođe mogu priznati
U pojedinim slučajevima, u radni staž mogu da se uračunaju:
- porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta,
- vojni rok (za starije generacije),
- vreme privremene sprečenosti za rad uz naknadu,
- period nezaposlenosti uz određene uslove i evidenciju u službi za zapošljavanje.
Ovi periodi zavise od važećih propisa i često su predmet dodatne provere prilikom penzionisanja.
Šta se ne računa u radni staž
Postoji i niz situacija koje građani često pogrešno smatraju "radnim stažom", ali to zapravo nisu. U radni staž se ne računa:
- rad "na crno" bez prijave i uplate doprinosa,
- period rada bez potpisanog ugovora i prijave,
- volontiranje i neplaćeni rad,
- period studiranja (osim ako nije posebno osiguran),
- nezaposlenost bez prijave na biro ili bez ispunjenih uslova.
Upravo ove situacije najčešće dovode do "rupa" u stažu koje se kasnije teško nadoknađuju.
Zašto je važno proveriti svoj staž na vreme
Mnogi građani tek pred odlazak u penziju otkriju da im nedostaju godine staža ili da nisu uredno evidentirani svi periodi rada.
Zbog toga stručnjaci savetuju da se periodično proverava evidencija u PIO fondu, kako bi se na vreme uočile eventualne greške ili nedostaci.
Jedna neproknjižena godina može značajno odložiti odlazak u penziju ili smanjiti visinu primanja.
Najčešća zabluda građana
Jedna od najvećih zabluda jeste da se "svaki rad računa", bez obzira na to da li su plaćeni doprinosi.
U stvarnosti, sistem penzijskog osiguranja funkcioniše na principu uplata, i bez njih nema priznanja staža, ma koliko dugo neko radio.
Radni staž nije samo vreme provedeno na poslu, već zakonski definisan period osiguranja. Zato je važno znati šta se priznaje, a šta ne, kako bi se izbegle greške koje mogu uticati na odlazak u penziju i visinu budućih primanja.
Redovna provera staža i uredna evidencija doprinosa najbolji su način da se izbegnu neprijatna iznenađenja u trenutku kada je penzija najvažnija.
Biznis Kurir