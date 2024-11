Jednoj Beograđanki poslodavac nije uplatio četiri meseca staža. Za to je saznala nakon što joj prekinula ugovor o radu i sad se pita da li može sama sebi da uplati doprinose kako ne bi imala probleme kad bude odlazila u penziju.

"Radila sam nekoliko godina u firmi i dobila sam ponudu da pređem u drugu koja mi je ponudila veću platu. Dve godine nakon što sam dala otkaz otišla sam u PIO fond da proverim koliko ukupno imam staža. To sam uradila pre nekoliko meseci. Tad sam saznala da mi prethodni poslodavac nije uplatio četiri meseca", kazala je S. P. (43) iz Beograda.

"Jedino što ja vidim kao rešenje jeste da sama sebi uplatim staž kako ne bih morala da radim četiri meseca duže da bih ostvarila pravo na penziju. Međutim, nisam sigurna da je to uopšte moguće. Ne znam da li radnici mogu, u takvim situacijama, sami sebi da uplaćuju staž", rekla je sagovornica.

"Osiguranik može sam da plati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za periode kad je bio u radnom odnosu, tj. u osiguranju, a za koje mu poslodavac nije platio doprinose i to samo ukoliko je taj period osiguranja neophodan za ispunjavanje uslova za penziju, kao i za ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju do dve godine do ostvarivanja prava na penziju", kazali su iz Fonda PIO.