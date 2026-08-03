Slušaj vest

Na svetskim tržištima vrednost dolara prema korpi valuta prošle nedelje znatno je pala, zbog straha od još jedne, ovoga puta koordinisane devizne intervencije kojom monetarne vlasti žele da podignu kurs jena sa najnižeg nivoa u poslednjih 40 godina.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na šest najvažnijih svetskih valuta, pao je prošle nedelje 1,63 odsto, na 99,802 poena. Time je zabeležio najveći nedeljni pad od početka aprila, a u julu je oslabio za oko jedan odsto.

Istovremeno, kurs evra ojačao je 1,38 odsto u odnosu na dolar, na 1,1527 dolara.

Poslednji put SAD intervenisale na tržištu jena 2011. godine

Američka valuta oslabila je i 3,82 odsto u odnosu na jen, pa je cena dolara na kraju nedelje iznosila 157,57 jena.

Američka centralna banka sredinom nedelje donela je očekivanu odluku da zadrži referentnu kamatnu stopu u rasponu od 3,5 do 3,75 odsto, ali su od 12 članova Federalnog komiteta za operacije na otvorenom tržištu trojica bila za njeno povećanje od 25 baznih poena, prenosi Tportal.

Tržište oprezno

Ipak, zadržavanje kamatnih stopa na postojećem nivou zadalo je udarac dolaru, jer trgovci dovode u pitanje ozbiljnost namere novog predsednika Feda Kevina Vorša da obuzda inflaciju.

"Uprkos tome što su se tri člana odbora zalagala za povećanje kamatnih stopa u julu, predsednik Feda Kevin Vorš nije nagovestio skorašnje povećanje, zadržavši ton sličan onom iz juna. To počinje da zabrinjava investitore: Fed koji ne želi da se obaveže na dalje pooštravanje monetarne politike otvara pitanje da li može da održi dugoročna inflaciona očekivanja na stabilnom nivou“, izjavio je Fabijen Jip, tržišni analitičar kompanije IG iz Sidneja.

Kurs jena, međutim, ojačao je u odnosu na dolar nakon velike devizne intervencije japanskih vlasti s ciljem da podignu vrednost valute koja je pala na najniži nivo u poslednjih 40 godina – 163 jena za dolar. Jedan izvor je u četvrtak izjavio da su i južnokorejske devizne vlasti prodavale dolare zajedno sa Japanom, što predstavlja redak primer koordinisane intervencije.

Intervencije na tržištu jena?

Potom je američko Ministarstvo finansija obavestilo više banaka da bi u petak i ono moglo da interveniše na tržištu jena i da bi trebalo da se "pripreme za buduće poteze“. Japan tako dobija podršku SAD koja "prevazilazi psihološku podršku“, ocenio je visoki japanski zvaničnik zadužen za deviznu politiku.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je u četvrtak da smatra da je jen "veoma potcenjen“ i da japanska premijerka Sanae Takači sprovodi "snažne mere“ koje će ojačati osnovne pokazatelje japanske privrede. Besent je dodao da smatraju kako "prekomerna volatilnost jena nije zdrava“ i da je vrednost jena "znatno premašila nivo koji bi se smatrao ravnotežnim kursom“.

Ministarstvo finansija SAD poslednji put je direktno intervenisalo radi podrške japanskom jenu 2011. godine, u okviru koordinisane akcije zemalja G7 za stabilizaciju valute nakon što su razorni zemljotres i cunami pogodili Japan.