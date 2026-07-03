Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da je naša zemlja dobila veoma važan Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja između Srbije i Japana, koji će stupiti na snagu 30. jula, i omogućiti dolazak novih japanskih investicija.

Vlada Japana okončala je sve interne procedure neophodne za stupanje na snagu sporazuma i o tome obavestila Vladu Srbije, čime su ispunjeni svi uslovi za početak njegove primene, a Lazarevićeva je rekla da je to jedan od najvažnijih sporazuma iz oblasti ekonomske saradnje naše zemlje pošto postoji veliki interes da privučemo još investicija iz Japana.

- Određen broj japanskih kompanija već godinama uspešno posluje u Srbiji. Prošle godine smo u junu tokom Ekspo izložbe u Osaki imali vrlo uspešnu investicionu konferenciju, a nakon toga u septembru, tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Japanu, ekonomski segment je bio i te kako važan deo razgovora i on je imao sastanke sa brojnim japanskim kompanijama - rekla je Lazarevićeva.

Ona je istakla da je trenutak za unapređenje saradnje sa Japanom veoma dobar i da je dogovoreno da će se intenzivno raditi na povećanju našeg izvoza u Japan, ali i na privlačenju novih investicija.

- Ovaj sporazum obezbeđuje pravnu sigurnost japanskim kompanijama da su njihove investicije zaštićene i zato i idemo i širimo mrežu ovih sporazuma, a to je prepoznato i sa njihove strane - rekla je Lazarevićeva.

Naglasila je da procedure nisu dugo trajale i da će nam taj sporazum dati, kako je rekla, "vetar u leđa" za veću saradnju sa Japanom.

- Japanske kompanije donose sa sobom i posebnu vrstu poslovne filozofije. To su uglavnom visokotehnološke kompanije i izuzetno uspešno sarađujemo u oblasti energetike. Japanska poslovna asocijacija u Srbiji je vrlo aktivna, i permanentno se bavimo Japanom - rekla je Lazarevićeva.

Sporazum predstavlja snažan podsticaj i kompanijama koje već posluju u Srbiji da prošire svoje investicije.

Ministarka Jagoda Lazarević i ambasador Japana u Srbiji Akira Imamura su 24. decembra prošle godine potpisali sporazum između Srbije i Japana o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Sporazum je rezultat intenzivnih bilateralnih aktivnosti dve zemlje, uključujući i posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Japanu u septembru prošle godine.