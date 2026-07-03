Slušaj vest

Peščana obala, brojni kafići i opuštena atmosfera učinili su da ga mnogi nazivaju “novosadskim morem”, a pojedini posetioci tvrde da im je čak lepši od Ade Ciganlije.

- Došla sam danas da dan provedem na plaži koja zaista podseća na more. Čak moram da priznam da je Štrand mnogo lepši od Ade Ciganlije i da je atmosfera mnogo više morska - kaže Anja iz Beograda.

Sa njom se slaže i Slaviša iz okoline Novog Sada, koji gotovo svaki vikend provodi na Štrandu sa devojkom.

- Ovde se opustimo i hvatamo boju za more. Pripremamo se za posao koji nas očekuje od ponedeljka do petka, a gotovo svaki vikend provodimo na Štrandu - kaže Slaviša.

1/6 Vidi galeriju Novi Sad plaža Štrand cenovnik Foto: Tijana Majkić

Da je vikendom gotovo nemoguće pronaći slobodan sto potvrđuju i konobari. Kako ističu, nema pravila da je najveća gužva u večernjim satima, tokom celog vikenda kafići su puni. Radnim danima pre podne atmosfera je nešto mirnija, ali se već posle radnog vremena terase brzo popune ljudima koji dolaze da se osveže i uživaju u dobroj atmosferi na “novosadskom moru”.

Kakve su cene?

A koliko košta uživanje na Štrandu? Espreso kafa je 229 dinara, kapućino 285, limunada 310, dok gazirani sokovi koštaju 310 dinara, a flašica vode 245 dinara.

Malo točeno Jelen pivo košta 299 dinara, veliko 399, dok je flašica Corone 565 dinara.

Foto: Tijana Majkić

Od koktela, za Mojito je potrebno izdvojiti 689 dinara, Aperol Spritz 599, Sex on the Beach 589, Cuba Libre 749, dok su Long Island i Moscow Mule po 789 dinara.

S obzirom na atmosferu, uređenu plažu i ponudu, ne čudi što mnogi posetioci kažu da im jedan dan na Štrandu pruži osećaj kao da su nakratko pobegli na more.