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Mnogi građani i ne slute da na sopstvenom imanju kriju malo bogatstvo ili bar ozbiljnu sumu novca. Ako preko vaše njive, dvorišta ili placa prolaze strujne bandere, visokonaponski dalekovodi, gasovodne cevi ili podzemni kablovi, imate potpuno zakonsko pravo da od države i javnih preduzeća naplatite paprenu novčanu odštetu.

Struja i gas na vašoj zemlji: Zašto vam duguju novac?

Decenijama unazad, velika preduzeća postavljala su infrastrukturu na privatnim parcelama širom zemlje. U najvećem broju slučajeva, to je rađeno bez ugovora.

U pravnom sistemu Srbije ova pojava poznata je kao faktička eksproprijacija.

Cifra ide od nekoliko stotina do desetina hiljada evra

Visina naknade koju možete ostvariti zavisi od nekoliko ključnih faktora, a iznosi često prijatno iznenade vlasnike:

Lokacija i vrsta zemljišta : Građevinski placevi u okolini gradova donose drastično više novca od poljoprivrednih njiva

: Građevinski placevi u okolini gradova donose drastično više novca od poljoprivrednih njiva Površina zaštitnog pojasa : Ne meri se samo sama stuba ili cev, već i kompletan zaštitni pojas oko njih u kom vam je zabranjeno da gradite objekte ili sadite voće

: Ne meri se samo sama stuba ili cev, već i kompletan zaštitni pojas oko njih u kom vam je zabranjeno da gradite objekte ili sadite voće Gubitak vrednosti imovine: Plac preko koga prolazi visokonaponski dalekovod ili gas pod pritiskom gubi i do 50% tržišne vrednosti, a preduzeće je dužno da vam nadoknadi tu razliku

Vrhovni sud je zauzeo stav - ovo pravo ne zastareva, što znači da novac možete naplatiti čak i ako je bandera postavljena pre 30 ili 40 godina, pa i ako ste imanje nasledili od roditelja.

Koji su prvi koraci do isplate?

Da biste proverili da li imate pravo na novac i pokrenuli postupak, procedura je prilično jasna:

Provera u katastru: Prvo se uverite da ste u katastru upisani kao vlasnik ili suvlasnik sporne parcele.

Prvo se uverite da ste u katastru upisani kao vlasnik ili suvlasnik sporne parcele. Izlazak geometra: Licencirani geometar utvrđuje tačnu površinu vaše zemlje koju je preduzeće zauzelo svojim instalacijama i zaštitnim pojasom.

Licencirani geometar utvrđuje tačnu površinu vaše zemlje koju je preduzeće zauzelo svojim instalacijama i zaštitnim pojasom. Pokretanje postupka: Postupak se najčešće rešava pred sudom uz pomoć advokata i sudskih veštaka koji procenjuju tačnu visinu štete.