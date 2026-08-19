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Ako vam je za savršen letnji beg potrebno malo zelenila, hladovine i vode koja izgleda kao da je stigla pravo sa neke egzotične destinacije, ne morate da tražite dalje od Srbije.

U istočnoj Srbiji, podno Beljanice, krije se Krupajsko vrelo - prirodni biser čija tirkizna voda, šuma i neobičan kraški pejzaž stvaraju prizor koji se lako pamti.

Krupajsko vrelo nalazi se između Despotovca i Žagubice, u blizini sela Milanovac, odnosno na zapadnim padinama Beljanice. Do njega se od regionalnog puta Krepoljin - Despotovac stiže za svega nekoliko minuta, a kada se približite izvoru, pred vama se pojavljuje malo jezero neobične plavo-zelene boje.

Voda koja izgleda nestvarno

Krupajsko vrelo je snažan kraški izvor koji izbija iz pećine, a veštačka brana formirala je malo jezerce površine oko 300 kvadratnih metara. Voda je izuzetno bistra, a njena temperatura tokom godine kreće se između 9 i 11 stepeni Celzijusa.

Upravo je temperatura jedna od stvari koja ovo mesto čini posebno zanimljivim tokom leta. Dok temperature u gradovima rastu, ovde vas dočekuju hladna voda, šuma i svež vazduh. Samo nemojte da vas tirkizna boja zavara - ovo nije baš mesto za spontano letnje kupanje.

Izvor je poznat i po velikoj dubini. Prema podacima Turističke organizacije opštine Žagubica, istražena dubina iznosi 104 metra, dok se u novijim izvorima navodi da su ronioci dosezali i do 123 metra. Na dnu se nalazi podzemni sistem povezan sa pećinskim prostorom, zbog čega vrelo ima i onu dozu misterije koja dodatno privlači posetioce.

Nije samo lepo za fotografisanje

Iako je poslednjih godina Krupajsko vrelo postalo posebno popularno na društvenim mrežama, ovo mesto nije samo kulisa za fotografije. Okolina je idealna za laganu šetnju, predah u prirodi i beg od gradske buke.

U neposrednoj blizini nalazi se i termalni izvor Toplik, čija je temperatura oko 23 stepena, pa se na relativno malom prostoru susreću izrazito hladna voda Krupajskog vrela i topliji termalni izvori.

Poseban deo priče o ovom mestu jeste i porodica Petrović, koja više od osam decenija živi uz vrelo. Njihov predak je imanje kupio još 1938. godine, a danas je kompleks poznat i po uzgoju pastrmke u kanalu koji je napravljen sredinom prošlog veka za potrebe vodenice i male hidrocentrale.

Zbog velikog vodenog prostranstva tirkizne boje, ovo imanje je dobilo i simpatičan nadimak – Krupajska rivijera.

Idealna ideja za jednodnevni izlet

Krupajsko vrelo je odličan izbor za jednodnevni izlet ako želite da spojite prirodu, dobru hranu i još nekoliko zanimljivih stanica u istočnoj Srbiji. U širem području Homolja nalaze se brojni izvori, pećine, manastiri i planinski predeli, pa poseta vrelu lako može da bude samo jedan deo celodnevnog izleta.

A možda je upravo to i najbolja stvar kod ovog mesta: ne morate da planirate komplikovano putovanje da biste na nekoliko sati zaboravili na grad. Dovoljni su automobil, udobne patike i malo vremena.

Kada se pred vama pojavi ona neobična tirkizna površina, okružena zelenilom Beljanice, biće vam jasno zašto Krupajsko vrelo već godinama važi za jedan od najatraktivnijih prirodnih lokaliteta istočne Srbije. I da, fotografija će gotovo sigurno završiti u telefonu – ali uživo je ipak mnogo lepše.