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Jedna članica Facebook grupe "Pravna pomoć - Hrvatska“ zatražila je savet nakon što je, kako tvrdi, ostala bez dela nasledstva svojih pokojnih roditelja. Navela je da je od njihove smrti prošlo više od tri godine, ali da nikada nije bila pozvana na ostavinsku raspravu.

"Može li mi neko pomoći odgovorom? Roditelji su mi umrli pre više od tri godine, a nikada nisam bila pozvana na ostavinsku raspravu. Brat i sestre sve su dobili i podelili između sebe. Imam li ja ikakvo pravo na zaostavštinu roditelja?“, upitala je.

Mnogi su joj odgovorili da to, kako tvrde, nije zakonito i savetovali joj da potraži pravnu pomoć.

"Nekoga zatajiti je krivično delo“, napisao joj je jedan član grupe.

Drugi joj je poručio da ne čeka.

„Prećutati da postoji brat ili sestra je krivično delo. Angažujte advokata i tužite! Imate vremena do pet godina od pravosnažnosti rešenja, ne čekajte!“, napisao je.

Ostavinska rasprava

Jedna članica grupe podelila je svoje iskustvo sa ostavinskom raspravom.

"Moja majka je sa sinom sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju. I sestra i ja bile smo pozvane na ostavinsku raspravu i dobile smo savet o mogućnosti osporavanja, s obzirom na to da nismo znale za taj ugovor. Svo troje smo brinuli o njoj. Trebalo je da vas pozovu na ostavinsku raspravu. Potražite savet advokata, jedan razgovor vas neće mnogo koštati“, napisala je.

Još jedna članica tvrdi da se našla u sličnoj situaciji.

"Mene su bratići prećutali nakon smrti naše pokojne tetke, koja nije imala dece. Kada sam pozvana samo ja, pravili su se da ništa ne znaju. Na moje pitanje rečeno mi je da sud traži podatke iz matičnog ureda, odnosno sada javni beležnik, i da je on odgovoran. Naravno da imate jednako pravo!“, napisala je.

U komentarima se povela i rasprava o nužnom delu i rokovima za njegovo ostvarivanje.

"Nužni deo u hrvatskom ostavinskom postupku može se tražiti do donošenja prvostepenog rešenja o nasleđivanju, odnosno do kraja ostavinske rasprave na kojoj se donosi to rešenje. Ako se nužni deo ne zatraži u tom roku, sud ili javni beležnik neće ga po službenoj dužnosti utvrđivati, već će postupiti prema testamentu ili zakonskom redu nasleđivanja“, naveo je jedan od komentatora.

Pravni postupak

Jedna od članica takođe je navela da je imala sličan slučaj u porodici.

"Prećutkivanje naslednika i nepozivanje na ostavinsku raspravu je krivično delo. Ako znate kod kog je javnog beležnika vođena ostavinska rasprava, prvo se obratite njemu. On mora da poništi ostavinsku raspravu. Imala sam isti slučaj kada je sestra mog pokojnog supruga prećutala da je imala brata koji ima sina“, napisala je.

Jedan komentator savetovao joj je da pre svega proceni da li joj se isplati da ulazi u pravni postupak.

"Obratite se informativno nekom pravniku ili advokatu za savet, jer to najmanje košta. Kada dobijete njegov cenovnik i obrazloženje da li se to uopšte isplati ili ne, znaćete da donesete odluku. Takve stvari se dešavaju, ništa čudno“, napisao je.

Drugi član opisao je kako je ostavinski postupak izgledao u njegovom slučaju.

"Znam da, ako se ne pojavite na ostavinskoj raspravi, svejedno vam pripada deo po zakonu. Tako je bilo u mom slučaju nakon smrti majke. Niko od mojih nije došao, ja jesam, a i njima je pripao deo kao da su saglasni sa svime. Tako da su ili dali pogrešnu adresu ili su vas lično lagali, a vi niste proverili ostavinski postupak ili rešenje o nasleđivanju. Jedino ako su vas lagali“, napisao je.

"Tu nešto ozbiljno ne štima“

Još jedan član grupe izrazio je čuđenje zbog toga što žena nije bila pozvana na ostavinsku raspravu.

"Kako niste pozvani na ostavinsku raspravu? Tu nešto ozbiljno ne štima. Otiđite kod javnog beležnika koji je vodio postupak i tražite objašnjenje. Imate rok od pet godina“, napisao je.

Bilo je i onih koji su autorki objave zamerili što se ranije nije raspitala o ostavinskom postupku.