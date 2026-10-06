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Čak 70 odsto građevinskih izvođača i zanatlija u Srbiji povećalo je svoje cene u odnosu na prošlu godinu, pri čemu je prosečan skok cena iznosio 13,8 odsto. Najveći talas poskupljenja zabeležen je kod stolara i molera, a kao glavni razlog poskupljenja izvođači navode skuplji građevinski materijal.

Prema istraživanju sprovedenom među nekoliko stotina izvođača radova, cene više nije moguće pouzdano proceniti na osnovu jedne paušalne cifre po kvadratu, jer razlika u ponudama za isti stan može iznositi i nekoliko hiljada evra.

Ko je najviše korigovao cene?

Istraživanje pokazuje da udeo izvođača koji su podigli cene varira po delatnostima:

Stolari i proizvođači nameštaja: Čak 88% anketiranih je podiglo cene.

Čak 88% anketiranih je podiglo cene. Fasaderi i moleri: Cene je povećalo 79% izvođača.

Cene je povećalo 79% izvođača. Izvođači podnih obloga: 73% majstora promenilo je cenovnik.

73% majstora promenilo je cenovnik. Opšti građevinski radovi: 67% anketiranih podiglo je cene.

67% anketiranih podiglo je cene. Instalateri (elektro i vodo): 63% je korigovalo cene naviše.

63% je korigovalo cene naviše. Proizvođači vrata i prozora: 60% izvođača radi po višim cenama.

Glavni pokretač ovog rasta jeste rast cena repromaterijala, što je navelo 73% majstora da prilagodi svoje cenovnike.

Od krečenja do PVC stolarije, koliko tačno koštaju radovi? Nameštaj po meri: Kuhinja po meri trenutno košta od 400 do 1.800 evra po dužnom metru, dok se cene ormara po meri kreću od 400 do 1.000 evra po metru, u zavisnosti od izbora materijala, okova i složenosti montaže.

Kuhinja po meri trenutno košta od 400 do 1.800 evra po dužnom metru, dok se cene ormara po meri kreću od 400 do 1.000 evra po metru, u zavisnosti od izbora materijala, okova i složenosti montaže. Krečenje i priprema zidova: Osnovno krečenje u belo (dva sloja, sa radom i materijalom) košta od 2 do 5 evra po kvadratu zidova i plafona. Dodatno pripremanje zidova obračunava se posebno: gletovanje košta od 2 do 6 evra/m², dok je skidanje stare boje od 2 do 5 evra/m².

Osnovno krečenje u belo (dva sloja, sa radom i materijalom) košta od 2 do 5 evra po kvadratu zidova i plafona. Dodatno pripremanje zidova obračunava se posebno: gletovanje košta od 2 do 6 evra/m², dok je skidanje stare boje od 2 do 5 evra/m². Podovi: Nabavka i postavljanje laminata "klik" sistemom iznosi od 15 do 30 evra po kvadratu. Kompletan parketarski rad (postavljanje, hoblovanje, lakiranje i lajsne) košta od 11 do 13 evra/m², dok priprema podloge samorazlivnom masom iznosi od 10 do 15 evra/m².

Nabavka i postavljanje laminata "klik" sistemom iznosi od 15 do 30 evra po kvadratu. Kompletan parketarski rad (postavljanje, hoblovanje, lakiranje i lajsne) košta od 11 do 13 evra/m², dok priprema podloge samorazlivnom masom iznosi od 10 do 15 evra/m². Instalacije i stolarija: Elektroinstalacije u kući koštaju od 20 do 40 evra/m², vodovodne instalacije od 25 do 60 evra po dužnom metru, dok se PVC prozori sa dvoslojnim staklom i ugradnjom kreću od 150 do 260 evra po kvadratu. Izrada fasade sa EPS izolacijom (12 cm) košta između 27 i 42 evra/m². Koliko košta renoviranje prosečnog stana?

Za tipičan stan od 50 kvadrata, jednostavni radovi koji obuhvataju kuhinju od 3 metra, krečenje celog stana i postavljanje laminata na 40 m² okvirno iznose od 2.100 do 7.350 evra. U ovu cenu nisu uračunate eventualne popravke zidova, demontaža stare kuhinje, niti odvoz šuta i otpada.