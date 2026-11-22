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Nemačka vlada je u sredu prihvatila nacrt reforme radnog zakonodavstva kojim želi da poveća fleksibilnost na tržištu rada i olakša poslovanje kompanijama koje se suočavaju sa aktuelnim ekonomskim poteškoćama.

Ministar rada Aleksander Švajcer istakao je da je cilj reforme očuvanje radnih mesta u Nemačkoj, podsticanje novog zapošljavanja i stvaranje uslova za razvoj zanimanja budućnosti, prenosi Nemačka novinska agencija (dpa).

Predložene izmene obuhvataju nekoliko važnih oblasti. Poslodavcima bi trebalo da bude olakšano zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme, dok bi istovremeno bila izmenjena pravila o zaštiti zaposlenih od otkaza. Nacrt predviđa i mogućnost produženja rada nedeljom u pekarama, kao i uvođenje rada nedeljom i državnim praznicima u bibliotekama.

Vlada je usvojila predlog nekoliko nedelja pre prvobitno planiranog roka. Međutim, pre stupanja na snagu, predlog mora da dobije potvrdu Bundestaga, odnosno nemačkog parlamenta. Ukoliko bude usvojen, nova pravila trebalo bi da počnu da se primenjuju početkom 2027. godine.

Ugovori o radu na određeno vreme uz jednostavnije uslove

Jedna od važnijih novina odnosi se na zapošljavanje na određeno vreme. Predviđeno je da poslodavci takve ugovore tokom četvorogodišnjeg perioda mogu da produže najviše šest puta. Mogućnost zaključivanja ugovora na određeno vreme proširila bi se i na zaposlene koji već rade u kompaniji, a za takve ugovore važili bi pojednostavljeni formalni uslovi.

Ova promena trebalo bi da bude privremenog karaktera, odnosno da važi do kraja 2030. godine. Posebno bi mogla da utiče na mlade ljude koji tek započinju profesionalnu karijeru, jer upravo oni često prve poslove dobijaju na osnovu vremenski ograničenih ugovora.

Zaštita od otkaza samo za zaposlene sa godišnjom platom većom od 180.000 evra

Reforma predviđa i značajnu promenu pravila o zaštiti od otkaza. Prema predlogu, ta zaštita ostala bi na snazi samo za zaposlene sa godišnjom platom od najmanje 180.000 evra.

Za ostale radnike poslodavcima bi bila omogućena jednostavnija procedura otkazivanja ugovora o radu, bez obaveze obrazlaganja razloga za takvu odluku.

Pekare i biblioteke moći će duže da rade nedeljom

Promene se odnose i na rad nedeljom i tokom državnih praznika. Pekarama bi bilo omogućeno produženo radno vreme, dok bi zaposleni u bibliotekama, prema novim pravilima, mogli da rade do šest sati nedeljom i tokom praznika.

Čitav paket promena deo je nastojanja nemačke vlade da prilagodi propise o radu aktuelnim ekonomskim okolnostima, poveća fleksibilnost poslodavaca i olakša očuvanje postojećih radnih mesta.