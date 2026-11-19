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Nemačka industrija i dalje gubi međunarodnu konkurentnost, mada se tempo pogoršanja donekle usporava, a najveći problemi zabeleženi su u auto-industriji, pokazalo je danas objavljeno istraživanje minhenskog ekonomskog instituta Ifo, sprovedeno u oktobru.

Pogoršanje konkurentske pozicije na tržištima izvan Evropske unije prijavilo je 25,8 odsto industrijskih kompanija, dok je 7,7 odsto ocenilo da je njihov položaj poboljšan.

U prethodnom istraživanju, sprovedenom u julu, udeo kompanija koje su prijavile poboljšanje iznosio je 5,2 odsto.

Slični problemi prisutni su i na tržištu Evropske unije, gde je 17,7 odsto kompanija ocenilo da je konkurentska pozicija nemačke industrije pogoršana, dok je 7,6 odsto prijavilo poboljšanje.

Najveće pogoršanje zabeleženo je u automobilskoj industriji, gde je 49,1 odsto kompanija koje se takmiče na tržištima izvan Evropske unije prijavilo slabljenje konkurentske pozicije, u odnosu na 43 odsto u julu.

Foto: EPA / Friedemann Vogel

Pritisak je izražen i u metalurškoj industriji, gde je pogoršanje prijavilo 39,7 odsto proizvođača metala, kao i 30,2 odsto proizvođača metalnih proizvoda.

Nasuprot tome, pojedini delovi nemačke elektroindustrije beleže poboljšanje konkurentnosti.

Udeo proizvođača električne opreme koji su prijavili pogoršanje konkurentnosti na tržištima izvan EU smanjen je sa 24,5 odsto u julu na 18,3 odsto u oktobru.

Kod proizvođača opreme za obradu podataka, elektronskih i optičkih proizvoda taj udeo pao je sa 20,2 na 11,2 odsto, dok i mašinska industrija ocenjuje da je njen konkurentski položaj donekle poboljšan.

"Nemačka industrija nastavlja da gubi pozicije na međunarodnom tržištu, mada se čini da taj pad donekle usporava", izjavio je rukovodilac istraživanja u institutu Ifo Klaus Volrabe.

On je ukazao na sve veće razlike između industrijskih grana, budući da pojedini sektori nemačke industrije uspevaju da povrate konkurentnost, dok automobilska i metalna industrija nastavljaju da zaostaju.

Nemačka industrija pića ostaje jedini veći sektor koji je uspeo da poboljša konkurentsku poziciju kako u Evropskoj uniji, tako i van Unije.