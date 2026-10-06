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Pasoš Srbije nalazi se na 61. mestu po mobilnosti, pokazao je danas objavljen izveštaj nezavisne istraživačke platforme Pasport riports (Passport Reports).

Ta američka platforma pravi izveštaje o pasošima 199 zemalja na 34 jezika, a na osnovu ocene mobilnosti, koja predstavlja ukupan broj zemalja u koje može da se uđe bez vize, s vizom po dolasku ili sa elektronskom putnom autorizacijom.

Prema rangiranju srpskog pasoša, skor mobilnosti iznosi 133, dok ukupni globalni pristup dostiže 67,2 odsto.

Bez vize u 85 destinacija

Kako je navedeno, skor mobilnosti od 133 čine 85 destinacija na koje može da se uđe bez vize, 42 destinacije dostupne uz vizu po dolasku ili druge olakšane režime ulaska i šest destinacija za koje je potrebno elektronsko odobrenje putovanja, dok je za 65 destinacija viza potrebna pre putovanja.

Regionalni podaci pokazuju da srpski pasoš ima pristup 95,7 odsto evropskih destinacija obuhvaćenih izveštajem, pri čemu su 44 destinacije dostupne bez vize, dok van Evrope pristup iznosi 83,3 odsto u Južnoj Americi i 80 odsto u Centralnoj Aziji, na Karibima 68,8 odsto, na Bliskom istoku 64,7 odsto, dok je u Severnoj Americi 52,2 odsto, Africi 51,9 odsto i Okeaniji 42,9 odsto.

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Šest destinacija u kategoriji elektronskog odobrenja putovanja uključuju Obalu Slonovače, Južnu Koreju, Keniju, Sejšele, Šri Lanku i Izrael.

Za 12 država važe drugačija pravila

U delu o reciprocitetu, vizni uslovi za ulazak u Srbiju pokazuju prvi smer poređenja - pasoši 12 država mogu u Srbiju bez vize, uz elektronsko odobrenje ili vizu po dolasku, dok te iste države za nosioce srpskog pasoša zahtevaju vizu.

U toj grupi su Sjedinjene Američke Države, Australija, Bahami, Bahrein, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kanada, Meksiko, Paragvaj, Sent Kits i Nevis, Sveta Lucija i Novi Zeland.

Pasoši 55 država zahtevaju vizu za ulazak u Srbiju, dok srpski pasoš u te zemlje može bez vize, uz elektronsko odobrenje putovanja ili kroz režim vize po dolasku i srodne olakšice.

Srbija je na rang-listi gostoljubivosti, koja meri lakoću ulaska stranih pasoša u zemlju, 95. među 199 zemalja.

Ko ima najmoćniji pasoš

Na prvom mestu liste su Ujedinjeni Arapski Emirati, a slede Singapur, Malezija i Španija. Iz regiona ispred Srbije su Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija i Bugarska.

Severna Makedonija je na 65, Crna Gora na 68. i BiH na 76. mestu.

Rusija je na 75. mestu, dok su na začelju liste Avganistan, Sirija, Irak i Pakistan.

Passport Reports predstavlja snagu pasoša, globalnu mobilnost, opcije putovanja bez viza i međunarodne putne zahteve u jasnom formatu.