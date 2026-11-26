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Pitanje kako uštedeti novac u vremenu visokih troškova života muči milione ljudi širom Evrope, a ispovesti mladih odraslih ljudi pokazuju da se za finansijsku sigurnost danas bori na najrazličitije načine. Poljski portal "Onet" istražio je kako generacija milenijalaca uspeva da ostavi novac sa strane - od strogog planiranja kućnog budžeta i odricanja od nepotrebnih sitnica, pa sve do nesvakidašnjih investicija u gramofonske ploče i Pokemon karte.

Ola mesečno izdvaja oko 115 evra, iako ponekad mora da posegne za tim novcem i pre sledeće plate. Tomek ulaže u gramofonske ploče, dok Karolina sa sinom sakuplja Pokemon karte. Priče ovih milenijalaca se razlikuju, ali sve vode ka istom pitanju: šta rade mladi odrasli ljudi kako bi se bar malo osećali finansijski sigurno?

Tomek ulaže u gramofonske ploče kao vid alternativne štednje, jer neke ploče iz njegove kolekcije beleže veliki rast vrednosti.

Magda je smanjila impulsivne kupovine i sada uspeva da uštedi nekoliko desetina evra mesečno, pri čemu deo gotovine čuva kod kuće zbog nepoverenja prema bankama

Od plate do plate uz stambeni kredit

Ola je oduvek lako trošila novac, ali se u poslednje vreme nešto promenilo.

- Ne znam da li je to zbog dece ili zbog četrdesete godine koja se bliži, ali počinjem da osećam pritisak zbog nedostatka veće ušteđevine - priznaje ona.

Ova tridesetosmogodišnjakinja iz Varšave već 14 godina bavi se marketingom i promocijom. Za to vreme je tri puta menjala firme kako bi ispregovarala bolje uslove rada, a iza sebe ima i dva porodiljska odsustva. Danas zarađuje oko 1.320 evra neto.

- Uz varšavske troškove života, to zaista nije mnogo - ističe ona.

Ola i njen suprug otplaćuju stambeni kredit za trosoban stan u okolini Varšave, imaju dvoje dece i 12 godina star automobil. Troškove života dele na pola: Ola plaća ratu za stan, dok njen muž izmiruje infostan, račune za struju, internet i striming servise. On na sebe preuzima i sve troškove oko automobila - gorivo i tehničke preglede. Namirnice kupuju naizmenično, ali u prodavnicu ipak češće ide Ola jer bolje planira obroke i troši manje novca na slatkiše i nepotrebne sitnice.

- Moj muž ne ume da kupuje. Kada mu napišem spisak od sedam stvari, vrati se kući sa tri ogromne kese i potroši tri puta više. Zato smo se dogovorili da ja kupujem hranu, a on preuzima veći deo računa. Tako je pravedno - priznaje Ola.

Ova tridesetosmogodišnjakinja ima sve precizno isplanirano. Svakog meseca izdvaja oko 395 evra za kredit, oko 160 evra za ostale račune (vrtić, školsku kantinu, rate za usisivač), dok na hranu troši oko 465 evra. Plaća dodatne aktivnosti za decu, izlete i redovno im kupuje garderobu. Svakog meseca 115 evra prebacuje na štedni račun čim legne plata.

- Odvajam tih 115 evra kao da ih nema. Ponekad uspem da sačuvam ceo iznos, ali dešava se da krajem meseca moram da podignem deo tog novca ili čak sve. Dobro je što bar imam odakle da uzmem - priznaje sa žaljenjem.

Novac na njenom štednom računu nije obezbeđenje za budućnost, jer je prikupljena suma skromna, već služi kao mali finansijski jastuk za nepredviđene troškove poput popravke automobila, zubara ili privatnih lekarskih pregleda. Uspela je da uštedi oko hiljadu evra, što bi im pomoglo da prežive nekoliko meseci ako jedno od njih ostane bez posla, ali ne pruža nikakav psihički mir.

- Kada dvoje ljudi radi za platu, imaju decu, kredit i auto, mnogo novca ne može da se uštedi. Svako bi voleo da ima 23.000 evra ušteđevine, ali ja ne poznajem nikoga ko ima toliki novac. Uz današnje troškove života, svako se uglavnom trudi samo da preživi od prvog do prvog - zaključuje Ola.

Prvo je smanjila kupovinu, a onda počela da štedi

Magda je državni službenik. Njena plata iznosi oko 1.160 evra neto, zbog čega nije u stanju da sprovodi nikakvu ozbiljnu politiku štednje.

- Nemam dodatni račun niti oročenu štednju. Zašto bih ih otvarala ako tamo nemam šta da uplatim - smeje se ona.

Ipak, nakon plaćanja kredita za kuću i osnovnih životnih namirnica, nikada nije na nuli. Njen recept je jednostavan: prestala je sa impulsivnom kupovinom na internetu i u tržnim centrima.

- Pre izvesnog vremena desilo mi se da mi je pred platu na računu ostalo jedva nešto više od 23 evra. Počela sam da se pitam gde mi je nestao novac. Analizirala sam račune i shvatila da sam skoro 100 evra bacila na stvari koje mi uopšte nisu bile potrebne – razna sniženja u drogerijama i usputne kupovine - nabraja Magda. Od tog trenutka u prodavnicu ide isključivo sa spiskom, kupuje jednom nedeljno i prestala je da naručuje robu sa kineskih sajtova poput Temua i AliEkspresa.

Svakog meseca na računu joj ostane nekoliko desetina evra, koje povremeno podiže kako bi kod kuće imala gotovinu.

- Ne verujem u potpunosti bankama, dovoljan je jedan hakerski napad ili kvar sistema pa da ostanemo bez novca. To je opasno, posebno u današnjim nesigurnim vremenima - objašnjava ona.

I njen suprug je državni službenik sa skromnom platom, ali imaju sreću da dobijaju trinaestu platu i druge bonuse koje stavljaju na stranu. Tako su uspeli da sakupe oko 4.650 evra za nepredviđene situacije.

Gramofonske ploče umesto zlata.

Tomek (36) radi kao komercijalista. Osnovica njegove plate nije visoka, ali to nadoknađuje bonusima, pa uglavnom štedi kada dobije polugodišnje ili godišnje nagrade. Međutim, on ima i nesvakidašnju metodu ulaganja - kolekcionarstvo gramofonskih ploča. U svojoj zbirci ima nekoliko stotina vinila, od kojih neki danas vrede pravo malo bogatstvo.

- Imam, na primer, ploču benda Budka Suflera sa festivala Vudstok 2014. To je prvi vinil odštampan u Poljskoj posle pauze od 25 godina. Platio sam ga oko 80 evra, a danas vredi oko 580 evra - zadovoljno priča Tomek.

On navodi i druge primere iz svoje kolekcije: album "Detox" grupe Dżem iz 1991. godine na platformi Discogs procenjuje se na 470 evra, "Discovery" sastava Daft Punk iz 2001. vredi 364 evra, dok ploča pevačice Dido iz 2019. dostiže cenu od 182 evra. Cena zavisi od očuvanosti, godine izdanja i tiraža - ako album nije doživeo reizdanje, vrednost mu vrtoglavo raste, a kultne ploče poput potpisanog vinila Rolingstonsa dostižu i do 16.000 evra. Tomek ističe da ploče kupuje iz strasti, ali da mu prija saznanje da u slučaju životnih komplikacija uvek može da ih proda.

Štedi za Japan, a ulaže u Pokemon karte

Karolinin otac je ekonomista i od malih nogu ju je učio osnovama finansija. Danas ova tridesetdevetogodišnjakinja vodi kućni budžet svoje porodice.

- Ja radim u kancelariji, a muž u transportu. Od dve plate uspevamo da ostavimo nešto novca sa strane. Težim mesecima na štedni račun legne oko 46 evra, ali ima i meseci kada uspemo da uštedimo i po 350 evra - kaže ona.

Pored fonda za hitne slučajeve, Karolina ima i poseban račun za ostvarenje snova – štedi za putovanje u Japan i Južnu Koreju. Odnedavno deo slobodnog novca ulažu i u Pokemon karte, koje posmatraju kao dugoročnu investiciju.

- U početku je to bila samo igra u koju se uvukao naš sin. Prijatelj koji se godinama bavi kupoprodajom Pokemon karata skrenuo nam je pažnju da je to i odlična investicija. Za nekoliko ili desetak godina naš sin Timek moći će da ih proda i, kako naš prijatelj tvrdi, lepo zaradi - kroz smeh zaključuje Karolina.