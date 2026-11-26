Slušaj vest

Konzorcijum na čijem je čelu američki milijarder Tod Boli preuzeo je veliki deo međunarodne energetske imovine Lukoila, drugog po veličini ruskog proizvođača nafte, saopštila je danas Bolijeva investiciona firma „Eldridž”.

U saopštenju se navodi da je konzorcijum, u kojem se nalazi i američka Korporacija za međunarodni razvoj i finansiranje (DFC), postigao dogovor o kupovini kompanije "Lukoil internešenel” od njene ruske matične kompanije, koja je pod sankcijama.

- Prodajna cena nije obelodanjena, ali će na osnovu tog dogovora američka vlada, posredstvom DFC, steći vlasnički udeo u "Lukoilu” - prenosi CNN.

Ovaj posao će „obezbediti da ključna globalna energetska imovina pređe u vlasništvo SAD i njihovih saveznika”, dodaje se u saopštenju.

Operacije „Lukoila” u sektoru istraživanja i proizvodnje prostiru se na 11 zemalja, a trenutna proizvodnja iznosi oko 350.000 barela dnevno. Portfolio obuhvata naftna i gasna polja, tri rafinerije u Evropi, 2.000 benzinskih stanica u 16 ​​zemalja Evrope, Severne Amerike i Centralne Azije, kao i poslovanje u oblasti međunarodne trgovine.

- Preuzimanje imovine „Lukoila” u inostranstvu biće realizovano razmenom akcija, pri čemu će ograničene akcije ruske matične kompanije i drugih ruskih firmi biti zamenjene za vlasnički udeo u „Lukoil internešenelu”. Na taj način se „izbegava bilo kakvo direktno plaćanje u gotovini Rusiji u okviru ove transakcije - navode iz „Eldridža”.

Foto: Shutterstock

Među ostalim investicionim partnerima nalaze se kompanija „Katena investment holding” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i američka investiciona banka „Kstelus partners”. Transakcija podleže uslovnom odobrenju Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD.

Lukoil je oglasio prodaju svoje međunarodne imovine pre više od godinu dana, nakon što mu je Ministarstvo finansija SAD uvelo sankcije.

U mesecima koji su usledili, pojavljivale su se i nestajale različite ponude. Prošle godine, švajcarska kompanija za trgovinu robama „Gunvor grup”, sada „Sentalion”, dostavila je ponudu za kupovinu te imovine, ali je posao propao jer nije dobio odobrenje američkog Ministarstva finansija.

Nakon toga je u januaru investiciona firma „Karlajl” postigla dogovor o kupovini inostrane imovine Lukoila, izuzev dela koji se nalazi u Kazahstanu, ali je i taj posao propao.