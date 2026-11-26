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Umesto betonske ekspanzije bez infrastrukture, program Studentske liste za turizam donosi potpuni zaokret - fokus se seli na istok Srbije i Dunav, banjama se vraća lečilišna funkcija umesto apartmanizacije, a uvodi se i javni registar svih subvencija sa preciznim podacima ko je i koliko novca dobio.

Dok najpoznatije srpske planine, ujedno i najveći domaći turistički centri, "pucaju po šavovima" pod naletom nove gradnje koju prate pucanje cevi, problemi sa otpadnim vodama i saobraćajni kolaps, javna ulaganja u turizam godinama se planiraju bez jasnih podataka i odgovornosti, upozorava se u programu Studentske liste za oblast turizma.

Odlučivanje je rasuto između institucija, dok meštani trpe gužve, buku i skok cena bez ikakvog učešća u odlukama ali i bez, kako ukazuje Studentska lista, dela koristi.

Tačka na betonizaciju: Infrastruktura pre novog smeštaja

Ključna novina programa za turizam probednika na parlamentarnim izborima u Srbiji jeste radikalan zaokret u prostornom planiranju i finansiranju najopterećenijih destinacija. Tako će umesto subvencionisanja daljeg “zatrpavanja” turističkih centara novim kvadratima, apsolutni prioritet dobija obnova postojećih objekata i rešavanje osnovnih komunalnih problema.

- Obnova postojećih objekata će imati prednost nad gradnjom i u preopterećenim mestima poput Zlatibora ili Kopaonika, država neće finansirati nove smeštajne kapacitete dok se ne reše voda, saobraćaj, kanalizacija, struja i internet - navodi se u planu za turizam.

1/5 Vidi galeriju Fokus turizma se prebacuje na Dunavsku regiju Foto: RINA, RINA, Pajor Studio/Shutterstock

Pored toga, subvencije će biti direktno uslovljene rešenim pitanjem otpada i otpadnih voda, dok će projekti veštačkog osnežavanja morati da dokažu dugoročnu dostupnost vode i energije. Svaki veći projekat prolaziće procenu klimatskih rizika tokom celog veka trajanja, a planovi koji dozvoljavaju gradnju nesrazmernu karakteru mesta biće revidirani kako bi se zaštitio javni pristup obalama, vidikovcima i parkovima.

U prvoj fazi razvoja, kako je navedeno, fokus države biće preusmeren na zapostavljene, a bogate regije - Dunavski koridor, istočnu i jugoistočnu Srbiju. Planirano je i usklađivanje železničkih i autobuskih linija sa stvarnim potrebama putnika, pri čemu će sezonske linije do destinacija imati unapred objavljenu trasu i cenu. Meštani turističkih mesta dobiće obavezne javne konsultacije za sve velike projekte.

- Kratkoročni smeštaj ulazi u registraciju, porez i minimalne standarde, bez zabrane izdavanja - ističe se u dokumentu, uz napomenu da će se pratiti i uticaj kratkoročnog izdavanja na dostupnost stanova lokalnom stanovništvu.

Javni registar subvencija i glasanje građana

Kako bi se stalo na put netransparentnom trošenju budžetskog novca, program predviđa potpunu javnost svakog uloženog dinara.

- Objavićemo jedinstveni registar svih subvencija, podsticaja i kapitalnih turističkih projekata koji bi sadržao korisnika za svaku dodelu, namenu, iznos, rok i ugovoreni rezultat, osvežen svakog kvartala, sa godišnjim izveštajem - stoji u planu.

Uz to, predviđeno je da žitelji u turističkim mestima dobiju priliku da jednom godišnje javno biraju lokalne prioritete, a uvodi se i stroga finansijska disciplina.

- Nijedan broj objekata, korisnika ili linija nećemo obećati pre objavljenog obračuna, sa osnovnim scenarijom i scenarijem manjeg budžeta - poručuju autori programa.

Banje za lečenje, a ne za apartmane

Poseban deo programa posvećen je banjskom i seoskom turizmu, gde se zahteva povratak suštini ovih destinacija. Svaka banja koja zatraži javnu podršku po programu Studentske liste moraće da dostavi jasan plan obnove sa podacima o vlasništvu, stanju izvora i medicinskoj nameni.

- Prednost će imati zaštita izvora, lečilišta i veza sa zdravstvom, a apartmani ne smeju potisnuti zdravstvenu funkciju - naglašava se u dokumentu.

Foto: Printscreen

Za seoska domaćinstva, kako stoji u programu za turizam, biće uvodena besplatna savetovanja, plan razvoja i mali grantovi.

Novi sistem vaučera i stroži uslovi za poslodavce

- Turistički vaučeri deliće se na osnovu javnog socijalnog bodovanja, po prihodima i veličini domaćinstva. Veća vrednost vaučera će se izdavati osobama sa najnižim prihodima i invaliditetom - navodi se u programu Studentske liste.

Prijava za vaučere ostaće moguća i na šalterima pošte, a deo će biti rezervisan isključivo za period van glavne sezone kako bi se produžila turistička godina.

Na kraju, država će usloviti pomoć i ovoj grani privrede poštovanjem radničkih prava. Studentska lista poručuje da će subvencije poslodavcima biti “vezane isključivo za prijavljene radnike i redovne plate”, dok kratki i povremeni angažmani neće smeti da zamenjuju stalno zaposlene. Takođe, praksa učenika i studenata u ugostiteljstvu i turizmu više neće moći da bude besplatna radna snaga - moraće da ima mentora, jasan plan učenja i obaveznu novčanu naknadu.