Program Studentske liste za turizam: Radikalan zaokret finansiranja, menja se način gradenje i podele vaučera
- Program Studentske liste za turizam uvodi zaokret: prioritet su obnova postojećih objekata i infrastruktura, a ne nova gradnja u preopterećenim centrima. Fokus se prebacuje na Dunavski koridor, istočnu i jugoistočnu Srbiju, uz javne konsultacije za velike projekte
- Predviđen je javni registar svih subvencija i projekata, dok se turistički vaučeri dodeljuju po socijalnom bodovanju, a veći iznosi idu najugroženijima. Subvencije poslodavcima vezuju se za prijavljene radnike, redovne plate i plaćenu praksu
Umesto betonske ekspanzije bez infrastrukture, program Studentske liste za turizam donosi potpuni zaokret - fokus se seli na istok Srbije i Dunav, banjama se vraća lečilišna funkcija umesto apartmanizacije, a uvodi se i javni registar svih subvencija sa preciznim podacima ko je i koliko novca dobio.
Dok najpoznatije srpske planine, ujedno i najveći domaći turistički centri, "pucaju po šavovima" pod naletom nove gradnje koju prate pucanje cevi, problemi sa otpadnim vodama i saobraćajni kolaps, javna ulaganja u turizam godinama se planiraju bez jasnih podataka i odgovornosti, upozorava se u programu Studentske liste za oblast turizma.
Odlučivanje je rasuto između institucija, dok meštani trpe gužve, buku i skok cena bez ikakvog učešća u odlukama ali i bez, kako ukazuje Studentska lista, dela koristi.
Tačka na betonizaciju: Infrastruktura pre novog smeštaja
Ključna novina programa za turizam probednika na parlamentarnim izborima u Srbiji jeste radikalan zaokret u prostornom planiranju i finansiranju najopterećenijih destinacija. Tako će umesto subvencionisanja daljeg “zatrpavanja” turističkih centara novim kvadratima, apsolutni prioritet dobija obnova postojećih objekata i rešavanje osnovnih komunalnih problema.
- Obnova postojećih objekata će imati prednost nad gradnjom i u preopterećenim mestima poput Zlatibora ili Kopaonika, država neće finansirati nove smeštajne kapacitete dok se ne reše voda, saobraćaj, kanalizacija, struja i internet - navodi se u planu za turizam.
Pored toga, subvencije će biti direktno uslovljene rešenim pitanjem otpada i otpadnih voda, dok će projekti veštačkog osnežavanja morati da dokažu dugoročnu dostupnost vode i energije. Svaki veći projekat prolaziće procenu klimatskih rizika tokom celog veka trajanja, a planovi koji dozvoljavaju gradnju nesrazmernu karakteru mesta biće revidirani kako bi se zaštitio javni pristup obalama, vidikovcima i parkovima.
U prvoj fazi razvoja, kako je navedeno, fokus države biće preusmeren na zapostavljene, a bogate regije - Dunavski koridor, istočnu i jugoistočnu Srbiju. Planirano je i usklađivanje železničkih i autobuskih linija sa stvarnim potrebama putnika, pri čemu će sezonske linije do destinacija imati unapred objavljenu trasu i cenu. Meštani turističkih mesta dobiće obavezne javne konsultacije za sve velike projekte.
Što se tiče sve popularnijeg “stana na dan”, kao često dodatnog izvora turističkog prihoda, program Studentske liste ne predviđa zabrane, ali uvodi red.
- Kratkoročni smeštaj ulazi u registraciju, porez i minimalne standarde, bez zabrane izdavanja - ističe se u dokumentu, uz napomenu da će se pratiti i uticaj kratkoročnog izdavanja na dostupnost stanova lokalnom stanovništvu.
Javni registar subvencija i glasanje građana
Kako bi se stalo na put netransparentnom trošenju budžetskog novca, program predviđa potpunu javnost svakog uloženog dinara.
- Objavićemo jedinstveni registar svih subvencija, podsticaja i kapitalnih turističkih projekata koji bi sadržao korisnika za svaku dodelu, namenu, iznos, rok i ugovoreni rezultat, osvežen svakog kvartala, sa godišnjim izveštajem - stoji u planu.
Uz to, predviđeno je da žitelji u turističkim mestima dobiju priliku da jednom godišnje javno biraju lokalne prioritete, a uvodi se i stroga finansijska disciplina.
- Nijedan broj objekata, korisnika ili linija nećemo obećati pre objavljenog obračuna, sa osnovnim scenarijom i scenarijem manjeg budžeta - poručuju autori programa.
Banje za lečenje, a ne za apartmane
Poseban deo programa posvećen je banjskom i seoskom turizmu, gde se zahteva povratak suštini ovih destinacija. Svaka banja koja zatraži javnu podršku po programu Studentske liste moraće da dostavi jasan plan obnove sa podacima o vlasništvu, stanju izvora i medicinskoj nameni.
- Prednost će imati zaštita izvora, lečilišta i veza sa zdravstvom, a apartmani ne smeju potisnuti zdravstvenu funkciju - naglašava se u dokumentu.
Za seoska domaćinstva, kako stoji u programu za turizam, biće uvodena besplatna savetovanja, plan razvoja i mali grantovi.
Novi sistem vaučera i stroži uslovi za poslodavce
Menja se i način podele turističkih vaučera, koji više neće zavisiti samo od brzine prijave, već od socijalne karte građana:
- Turistički vaučeri deliće se na osnovu javnog socijalnog bodovanja, po prihodima i veličini domaćinstva. Veća vrednost vaučera će se izdavati osobama sa najnižim prihodima i invaliditetom - navodi se u programu Studentske liste.
Prijava za vaučere ostaće moguća i na šalterima pošte, a deo će biti rezervisan isključivo za period van glavne sezone kako bi se produžila turistička godina.
Na kraju, država će usloviti pomoć i ovoj grani privrede poštovanjem radničkih prava. Studentska lista poručuje da će subvencije poslodavcima biti “vezane isključivo za prijavljene radnike i redovne plate”, dok kratki i povremeni angažmani neće smeti da zamenjuju stalno zaposlene. Takođe, praksa učenika i studenata u ugostiteljstvu i turizmu više neće moći da bude besplatna radna snaga - moraće da ima mentora, jasan plan učenja i obaveznu novčanu naknadu.
Biznis Kurir/Blic