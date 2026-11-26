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U Ulici Mihajla Pupina u Nišu planirana je izgradnja poslovnog objekta u funkciji zdravstva, spratnosti Po+P+4 i ukupne bruto površine oko 6.919 m². Investitor projekta je kompanija IMMO Gradnja iz Niša, a za potrebe izgradnje predviđeno je objedinjavanje pet katastarskih parcela na području Gradske opštine Medijana, u neposrednoj blizini Univerzitetskog kliničkog centra, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta.

Prema urbanističkom projektu koji je na javnoj prezentaciji, objekat će se prostirati na novoformiranoj parceli površine 1.975 m². Projektom je obuhvaćeno rušenje postojećih objekata na lokaciji i izgradnja poslovnog objekta maksimalne visine 16 metara.

Kako je navedeno u dokumentaciji, objekat će imati ukupno 116 funkcionalnih celina: 45 poslovnih apartmana, 27 poslovnih prostora, 42 garažna mesta, restoran i trafostanicu.

Različiti sadržaji

Poslovni apartmani i prostori namenjeni su različitim sadržajima koji prate zdravstveni, naučni i obrazovni kompleks u okruženju. To, između ostalog, uključuje smeštaj gostujućih lekara, profesora i stručnjaka, predstavništva farmaceutskih kompanija, distributere i servisere medicinske opreme, organizacije koje se bave kliničkim istraživanjima, IT i telemedicinske centre, kao i savetovališta i druge usluge u funkciji zdravstva.

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Apartmani su, osim za gostujuće lekare, profesore i druge stručnjake, predviđeni i za privremeni smeštaj pacijenata iz udaljenih mesta i inostranstva, kao i članova njihovih porodica koji dolaze u Niš zbog lečenja.

Za potrebe objekta predviđeno je ukupno 60 parking mesta, od čega 42 u podzemnoj garaži i 18 na otvorenom parkingu. Garaži će se pristupati preko grejane rampe, dok su planirani jedan kolsko-pešački i četiri pešačka prilaza.

Uređenje parcele obuhvata i 320,85 m² zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom, kao i sadnju 36 stabala visokog zelenila. Time je predviđeno da zelenilo zauzima 25,4% površine lokacije.

Projektom je predviđena i mogućnost izgradnje solarne elektrane snage do 150 kW na krovu i delu jugozapadne fasade objekta, ali će se za nju voditi poseban postupak nakon pribavljanja upotrebne dozvole za poslovnu zgradu.

Obrađivač urbanističkog projekta je projektni biro ArBiTas iz Niša.

Javna prezentacija urbanističkog projekta trajala je do 25. novembra 2026. godine, a zainteresovana pravna i fizička lica u tom periodu mogla su da izvrše uvid u dokumentaciju i dostave primedbe i sugestije Gradskoj upravi za planiranje i izgradnju.